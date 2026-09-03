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رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور: مردم خراسان جنوبی «شجاع، ولایتمدار و پای کار» هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجتالاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در جمع مردم بیرجند در تجمعات شبانه، با قدردانی از حضور و ایستادگی مردم استان گفت: این مردم، مؤمن، نجیب، شجاع، ولایتمدار، باوفا و دارای ارادهای مستحکم هستند و نمونهای برجسته از فرهنگ جهادی و پایکار بودن برای ولایت به شمار میروند.
وی با اشاره به خاطرات شهید آیتالله رئیسی از مردم خراسان جنوبی افزود: شهید رئیسی درباره مردم این استان تأکید داشت که مردم بسیار متدینی هستند و پای دین ایستادهاند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: این حضور و ایستادگی مردم، در تاریخ ماندگار خواهد شد. نمونهای که در این شبها در ایران و بهویژه در این منطقه شکل گرفته، جلوهای از ایمان، اراده و پایکار بودن مردم است.
حجتالاسلام والمسلمین قمی با اشاره به مواضع مردم در برابر دشمنان گفت: ما طرفدار زندگی، پیشرفت و حیات طیبه هستیم و میخواهیم پرچم این مردم بر قلههای پیشرفت به اهتزاز درآید؛ اما در عین حال میدانیم اگر در برابر دشمن و بدخواه ملت کوتاه بیاییم، مسیر زندگی و پیشرفت دشوار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به سابقه مردم خراسان جنوبی در حرکتهای انقلابی و جهادی، به زلزله فردوس در شهریور ۱۳۴۷ اشاره کرد و افزود: در آن حادثه، گروهی از مردم از سر دینداری، تقوا، اخلاص و احساس مسئولیت نسبت به همنوعان خود راهی فردوس شدند تا در کنار مردم آسیبدیده قرار بگیرند و به آنان خدمت کنند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب در سازماندهی حرکتهای مردمی و جهادی در دوران جوانی افزود: باید این سابقه را بهدرستی روایت کرد و فرهنگ جهادی و خدمترسانی به مردم، ریشه در مکتب امام خمینی (ره) و تعالیم رهبران انقلاب دارد.
حجتالاسلام والمسلمین قمی با اشاره به سابقه حضور رهبر شهید انقلاب در حادثه زلزله فردوس گفت: در بیستونهسالگی، ایشان با اقدامی هوشمندانه به مردم فردوس خدمت کردند و این حرکت جهادی و خدمترسانی را باید بهعنوان بخشی از تاریخ پرافتخار این استان گرامی داشت و روایت کرد.
وی گفت: مردم خراسان جنوبی در عرصه کار جهادی و خدمت به مردم، پیشران هستند و باید این پیشرانی روایت شود.