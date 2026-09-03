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مدیر آموزشی، فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، از راهاندازی «مدرسه علمی حج» برای نخستینبار خبر داد و گفت: این مدرسه با هدف ارتقای توان علمی و مهارتی روحانیون کاروانها و افزایش آمادگی آنان برای پاسخگویی به نیازها و پرسشهای متنوع زائران راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما حجتالاسلام والمسلمین اخویان با اشاره به تفاوت نیازها و پرسشهای زائران گفت: با توجه به اینکه زائران از شرایط و نیازهای متفاوتی برخوردارند، روحانیون کاروانها باید از توان علمی و مهارتی لازم برای پاسخگویی به مسائل روز و مورد نیاز آنان برخوردار باشند.
وی افزود: بر همین اساس، امسال برای نخستینبار «مدرسه علمی حج» برای روحانیونی که در همان سال به حج اعزام میشوند، شکل میگیرد و یکی از برنامههای محوری آن، برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه مسائل مبتلابه و مورد نیاز مناسک حج است.
مدیر آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد: در این نشستها، اساتید متخصص مباحث مربوط به مسائل مناسکی را به صورت کارگاهی ارائه میکنند و روحانیون با حضور فعال در این جلسات، ضمن تقویت دانش خود، با مسائل کاربردی و مورد نیاز زائران آشنا میشوند.
حجتالاسلام والمسلمین اخویان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری نشستهای تخصصی، از روحانیون اعزامی مصاحبه علمی نیز به عمل میآید تا آنان با آمادگی کامل علمی در زمینه مسائل مناسکی راهی سرزمین وحی شوند.وی با بیان اینکه مباحث مربوط به اسرار و معارف حج و تاریخ نیز همچون سالهای گذشته دنبال خواهد شد، گفت: امسال برای نخستینبار موضوع مسائل مناسکی حج به صورت ویژه و تخصصی در قالب مدرسه علمی حج مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری تصریح کرد: هدف از این برنامه، تنها افزایش محفوظات علمی روحانیون نیست، بلکه ارتقای مهارت آنان در استفاده از منابع و کتابهای مناسکی، تقویت توان تحلیل مسائل و افزایش قدرت پاسخگویی دقیق و بهروز به پرسشها و نیازهای زائران است.