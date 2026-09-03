به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ رانندگان این خودرو‌ها با درخواست از دولت پاکستان برای اجازه خروج از مرز، اعلام کرده‌اند که توقف طولانی مدت در تفتان مشکلات و خسارت‌های زیادی برای آنها ایجاد کرده است. برخی رانندگان نیز گفته‌اند در صورت اجازه خروج، دیگر برای فعالیت تجاری به تفتان بازنخواهند گشت.

مقامات بلوچستان پاکستان به دنبال افزایش حملات گروه‌های مسلح جدایی طلب بلوچ در مسیر کویته–تفتان، خودرو‌های تجاری را به دلایل امنیتی در مرز متوقف کرده‌اند. این محدودیت در حالی ادامه دارد که این مسیر یکی از گذرگاه‌های اصلی انتقال کالا میان ایران و پاکستان و مسیر مهم انتقال گاز مایع، سوخت، مواد غذایی و دیگر کالا‌های تجاری به داخل پاکستان است.

در ماه‌های اخیر حملات به خودرو‌های تجاری در جاده‌های بلوچستان، روند انتقال کالا میان ایران و سایر مناطق پاکستان را نیز مختل کرده است. گروه تروریستی موسوم به «ارتش آزادی بخش بلوچستان» پیش‌تر از ایجاد محدودیت اقتصادی در جاده‌های این ایالت خبر داده بود و در پی آن چندین خودروی حامل گاز و ال پی جی و دیگر وسایل نقلیه تجاری هدف حمله قرار گرفته‌اند.

ادامه این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه و زمان حمل کالا، بر بازار انرژی پاکستان نیز تاثیر گذاشته است. کاهش انتقال گاز و ال پی جی از مسیر تفتان، فشار بیشتری بر تامین گاز در ایالت پنجاب و بخش صنعتی این کشور وارد کرده و نگرانی‌ها درباره تداوم اختلال در تجارت ایران و پاکستان را افزایش داده است.