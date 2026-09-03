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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۱۲

سازمان هواشناسی امروز برای گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی و ارتفاعات سمنان هشدار نارنجی بارندگی صادر کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۱۰:۰۵
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
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