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آیت الله آملی لاریجانی گفت: جنایت سیریک و کشتار زنان و کودکان بیدفاع، تجلی درندهخویی و ذات فریبکار آمریکاست که پرده از وقاحت و پلیدی کاسبان حقوق بشر برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جنایت سیریک و کشتار زنان و کودکان بیدفاع، تجلی درندهخویی و ذات فریبکار آمریکاست که پرده از وقاحت و پلیدی کاسبان حقوق بشر برداشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: این جنایت جنگی محرز نشان داد تمدن ادعایی آنان، چیزی جز توحشی بزکشده نیست. بیتردید، ننگ این سفاکی تا ابد بر گرده تمامی عاملان و حامیان آن سنگینی خواهد کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۲ شهریور ۱۴۰۵