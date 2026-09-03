نماینده ولی‌فقیه در مازندران بر حضور جدی روحانیون در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی و پیگیری مشکلات مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جمعی از روحانیون دودانگه ساری با آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران دیدار کردند. آیت‌الله محمدی لائینی گفت: مردم به روحانیون اعتماد دارند و اگر روحانی دغدغه مردم را داشته باشد، مورد اقبال قرار می‌گیرد.

وی افزود: روحانیت باید حضور جدی در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی داشته باشد و نباید منفعل باشد؛ روحانیون باید دردمندانه پای کار بیایند و پیگیر مشکلات مردم باشند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: از همان ابتدای پیروزی انقلاب، جریان لیبرال نگاه مناسبی به روحانیت نداشت و حتی معتقد بودند امام خمینی باید به قم بازگردد و به درس و بحث خود بپردازد و جایگاهی برای ولایت فقیه در قانون اساسی در نظر گرفته نشود.

وی افزود: این جریان به دنبال حذف روحانیت و نیرو‌های انقلابی از صحنه بود.

آیت‌الله محمدی لائینی گفت: روحانیت نقش بی‌بدیلی در تداوم انقلاب داشته و دارد و بدون نام خمینی و روحانیت، انقلاب اسلامی در هیچ جای عالم شناخته‌شده نبود.

وی افزود: امروز نیز اگر کسی برای تقویت انقلاب گام بردارد، خداوند او را یاری می‌کند.