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نماینده ولیفقیه در مازندران بر حضور جدی روحانیون در عرصههای اجتماعی و مدیریتی و پیگیری مشکلات مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جمعی از روحانیون دودانگه ساری با آیتالله محمدی لائینی نماینده ولیفقیه در مازندران دیدار کردند. آیتالله محمدی لائینی گفت: مردم به روحانیون اعتماد دارند و اگر روحانی دغدغه مردم را داشته باشد، مورد اقبال قرار میگیرد.
وی افزود: روحانیت باید حضور جدی در عرصههای اجتماعی و مدیریتی داشته باشد و نباید منفعل باشد؛ روحانیون باید دردمندانه پای کار بیایند و پیگیر مشکلات مردم باشند.
نماینده ولیفقیه در مازندران گفت: از همان ابتدای پیروزی انقلاب، جریان لیبرال نگاه مناسبی به روحانیت نداشت و حتی معتقد بودند امام خمینی باید به قم بازگردد و به درس و بحث خود بپردازد و جایگاهی برای ولایت فقیه در قانون اساسی در نظر گرفته نشود.
وی افزود: این جریان به دنبال حذف روحانیت و نیروهای انقلابی از صحنه بود.
آیتالله محمدی لائینی گفت: روحانیت نقش بیبدیلی در تداوم انقلاب داشته و دارد و بدون نام خمینی و روحانیت، انقلاب اسلامی در هیچ جای عالم شناختهشده نبود.
وی افزود: امروز نیز اگر کسی برای تقویت انقلاب گام بردارد، خداوند او را یاری میکند.