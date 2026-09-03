مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نجاتگران پایگاه شهدای سامان به حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور سامان به تیران خبر داد.

امدادرسانی به ۳ مصدوم واژگونی پژو ۴۰۵ در محور سامان ـ تیران چهارمحال و بختیاری

امدادرسانی به ۳ مصدوم واژگونی پژو ۴۰۵ در محور سامان ـ تیران چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور سامان به تیران، محدوده سه‌راه شوراب کبیر، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهدای سامان با دو دستگاه خودرو به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه سه مصدوم داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، ارزیابی و ایمن‌سازی محل، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را انجام داده و یک مصدوم را رهاسازی کردند. یک مصدوم توسط نجاتگران هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.