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وزیر آموزش و پرورش در دیدار با تولیت حرم مطهر کریمه اهل بیت، با تشریح مهمترین برنامههای این وزارتخانه، عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان را سه محور اساسی سند تحول بنیادین عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علیرضا کاظمی امروز در سفر به قم با آیتالله محمد سعیدی، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها دیدار و گفتوگو کرد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه آموزش و پرورش افزود: با وجود اهمیت راهبردی نظام تعلیم و تربیت، این حوزه طی دهههای گذشته همواره با فاصله میان نظر و عمل مواجه بوده است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در دولت چهاردهم، آموزش و پرورش در سطح رئیسجمهور، دولت و مدیران استانی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی کشور مورد توجه قرار گرفته و در همین مسیر اقدامات گستردهای برای توسعه عدالت آموزشی انجام شده است.
کاظمی با اشاره به ساخت هزاران فضای آموزشی در سالهای اخیر گفت: در سال نخست حدود دو هزار و ۴۰۰ واحد آموزشی ساخته شد و امسال نیز هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی به بهرهبرداری میرسد و علاوه بر آن بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس بهسازی و نوسازی و ۵۰ هزار کلاس نیز استانداردسازی شده است.
وی، ارتقای کیفیت آموزش را یکی دیگر از محورهای اصلی فعالیت آموزش و پرورش دانست و گفت: توانمندسازی معلمان، تقویت سرمایه فرهنگیان و بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری در کانون برنامههای این وزارتخانه قرار دارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روح حاکم بر سند تحول بنیادین بر سه محور عدالت، کیفیت و هویت استوار است، اظهار کرد: هدف نهایی نظام تعلیم و تربیت، تربیت انسانهایی مؤمن، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مشارکتپذیر و برخوردار از هویت ملی و دینی است.
کاظمی همچنین با اشاره به تداوم فعالیت نظام تعلیم و تربیت در شرایط جنگی گفت: جریان آموزش و پرورش حتی برای لحظهای متوقف نشد و با استفاده از شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و بستههای آموزشی آفلاین، امکان دسترسی دانشآموزان سراسر کشور به آموزش فراهم شد.
وی برگزاری امتحانات نهایی را از دیگر اقدامات مهم آموزش و پرورش در شرایط جنگ عنوان کرد و افزود: در این دوره حدود ۲۲ روز امتحانات نهایی برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانشآموز در سراسر کشور برگزار شد که اجرای آن در چنین شرایطی یک دستاورد مهم برای نظام تعلیم و تربیت بود.
آیتالله محمد سعیدی نیز در این دیدار با تأکید بر نقش خانواده، مدرسه و مسجد در تربیت نسل آینده گفت: هماهنگی میان این سه کانون تربیتی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و آنچه در خانواده به فرزندان آموزش داده میشود، در مدرسه و مسجد نیز تقویت شود.
تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به ضرورت تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در مدارس افزود: دشمن تلاش میکند از مسیرهای مختلف بر هویت، اعتقادات و سبک زندگی نسل جوان اثر بگذارد و مقابله با این جریان نیازمند برنامهریزی فرهنگی و تربیتی عمیق و مستمر است.