معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: برای ساخت پل غربی سطح سوم خیام ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و پل دوم نیز تا ۴۵ روز آینده بهره‌برداری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پوریا محمدیان یزدی امروز ۱۲ شهریورماه، در آیین بهره‌برداری از کلان‌طرح پل غربی سطح سوم تقاطع غیر همسطح خیام گفت: مشهد در حال حاضر ۱۰۰ کیلومتر شبکه بزرگراهی دارد و همه تردد‌های اصلی شهر مشهد روی این شبکه، انجام می‌شود.

وی افزود: این شبکه در برخی مقاطع دارای گره ترافیکی یا نقاط حادثه‌خیز است که با بررسی‌های انجام شده، تصمیم گرفتیم برخی از این نقاط را اصلاح هندسی کنیم، تقاطع غیرهمسطح بزنیم یا ایمن‌سازی کنیم، ودر این راستا طرح هایی تعریف شد.

محمدیان یزدی ادامه داد: نمونه آن طرح انقلاب بود که تکمیل شد. دوربرگردان شهید میرزایی را نیز داشتیم که به اتمام رسید. دوربرگردان شرقی ابوطالب نیز به تازگی افتتاح شد. سطح سوم میدان شهید فهمیده و خیام تعریف شد که یکی از چپ‌گرد‌های میدان فهمیده انجام شد. دو پل روی تقاطع خیام تعریف شد که امروز شاهد افتتاح پل غربی آن هستیم و تا ۴۵ روز دیگر پل شرقی افتتاح خواهد شد.

معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اضافه کرد: تا پایان سال نیز تقاطع غیر همسطح امام حسن (ع) به اتمام خواهد رسید. چپ‌گرد پیامبر اعظم (ص) به میثاق و تقاطع چندسطحی آزادگان نیز در ابتدای دوره تعریف شد و به پایان رسید. طرح ها روی شبکه بزرگراهی برای حل گره‌های ترافیکی تعریف شد. الان با بهره‌برداری از پل غربی خیام برای حل مشکلات گلوگاه‌های ترافیکی شبکه بزرگراهی مشهد گام برداشتیم. این روانسازی و آزادسازی دارد اتفاق می‌افتد.

وی خاطرنشان کرد: کمربند فعلی مشهد که یک دایره بزرگراهی اطراف شهر است، کفاف نیاز مشهد را نمی‌دهد. با همکاری استانداری در حال تعریف رینگ جدید کمربندی یا روی محور گاز یا حاشیه کشف رود هستیم تا برای ۱۰، ۱۵ سال آینده بزرگراه جدید داشته باشیم.

محمدیان یزدی در خصوص طرح پل غربی سطح سوم تقاطع غیر همسطح خیام عنوان کرد: برای حل مشکل ترافیکی در این منطقه نیاز بود دو پل اجرا شود که بار ترافیکی روی میدان خیام را کنترل کنیم. مجری قرارگاه خاتم بود که بعد از تجربه موفق قرارگاه در تقاطع سه‌سطحی آزادگان و چپ‌گرد پیامبر اعظم (ص) به میثاق داشت، قرار شد کارگاه سگمنت‌گذاری حفظ شود، بنابراین طرح های خیام و فهمیده به روش سگمنتال انجام شد.

معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد افزود: این فرایند، روش خاصی است که انسداد ترافیکی ایجاد نمی‌کند و طراحی آن هم ویژه است.

معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد، با اشاره به نهضت آسفالت تصریح کرد: نهضت آسفالت کماکان ادامه دارد. بزرگراه شهید سلیمانی از میدان جمهوری تا جهاد نیز وارد نهضت آسفالت شده است.