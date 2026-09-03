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سرپرست اداره تعاون روستایی چهاربرج با اشاره به ظرفیتهای شبکه تعاون روستایی در حمایت از تنظیم بازار، از برنامهریزی برای ایجاد فروشگاه جدیدجهت تأمین و عرضه کالاهای اساسی در شهر چهاربرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای تقویت هماهنگی و بهبود وضعیت تأمین و عرضه کالاهای اساسی، نشست مشترکی با حضور علی نژاد رئیس اداره صمت، زینالی، سرپرست اداره تعاون روستایی و هاتفی، رئیس اتحادیه اصناف شهرستان در محل اداره صمت چهاربرج برگزار شد.
در این نشست، مهمترین مسائل و چالشهای موجود در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی بررسی و بر ضرورت تأمین مستمر، توزیع مناسب و کنترل قیمتها تأکید شد.
زینالی، سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان با اشاره به ظرفیتهای شبکه تعاون روستایی در حمایت از تنظیم بازار، از برنامهریزی برای ایجاد فروشگاه جدیدجهت تأمین و عرضه کالاهای اساسی در شهر چهاربرج خبر داد.
وی همچنین از اختصاص ظرفیتهای جدید برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و تأکید کرد: توسعه مراکز عرضه مستقیم، میتواند نقش مؤثری در تسهیل دسترسی مردم، کاهش واسطهگری و ایجاد ثبات و متعادل سازی قیمتها در بازار داشته باشد.