به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: بهزیستی در کنار ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی، خود را متعهد به حمایت از فرصت‌های برابر برای گروه‌های هدف می‌داند و تحصیل کودکان و نوجوانان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های توانمندسازی و شکستن چرخه فقر و آسیب‌های اجتماعی است.

رقیه رحمانی افزود: وقتی از حمایت از یک دانش‌آموز صحبت می‌کنیم، در واقع از حمایت از آینده یک انسان سخن می‌گوییم و تأمین نیاز‌های اولیه تحصیل می‌تواند به یک کودک کمک کند با آرامش بیشتری در کلاس درس حاضر شود، استعداد‌های خود را دنبال کند و با امید بیشتری برای آینده قدم بردارد.

وی گفت: امسال پویش «همه حاضر» به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب برگزار می‌شود؛ کودکانی که نامشان با مدرسه، علم و آینده گره خورده بود و جان خود را در مسیر دفاع از این سرزمین از دست دادند.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: این یادآوری، مسئولیتی بزرگ در قبال همه کودکان ایران است و هیچ کودکی نباید به دلیل فقر و محرومیت از مسیر آموزش و آینده‌ای که شایسته آن است باز بماند.

رحمانی از مردم، خیرین، نیکوکاران، گروه‌های مردمی و مجموعه‌های اقتصادی و اجتماعی استان خواست در این پویش مشارکت کنند و گفت: هر همراهی، هرچند کوچک، می‌تواند بخشی از دغدغه یک خانواده و گامی برای حضور یک دانش‌آموز در مدرسه باشد.

وی افزود: یک کیف، یک جفت کفش یا مجموعه‌ای از لوازم‌التحریر برای یک دانش‌آموز می‌تواند معنایی فراتر از یک وسیله آموزشی داشته باشد و نشان دهد جامعه او را می‌بیند و برای آینده‌اش اهمیت قائل است.

خیرین و مردم نیکوکار می‌توانند کمک‌های نقدی خود را برای مشارکت در این پویش به شماره حساب ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ یا شماره کارت ۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ به نام مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران واریز کنند.

همچنین کمک‌های غیرنقدی شامل کیف، کفش، نوشت‌افزار و سایر ملزومات آموزشی را می‌توان به ادارات بهزیستی شهرستان‌های سراسر استان یا مؤسسات و مراکز خیریه تحت نظارت و همکار بهزیستی تحویل داد تا در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گیرد.