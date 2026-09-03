بازار مصالح ساختمانی امروز (۱۲ شهریور ۱۴۰۵) با ثبات نسبی قیمت سیمان و میلگرد همراه بود، اما قیمت برخی انواع تیرآهن تا ۳ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) عمده با نرخ ۲۵۳ هزار تومان معامله می‌شود، سیمان پاکتی صوفیان در محدوده ۲۸۹ هزار تومان قرار دارد و سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

همچنین سیمان پاکتی مازندران با قیمت ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی داراب با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان با قیمت ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی کرمان نیز با نرخ ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل با نرخ ۲۶۶ هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند.

براساس این گزارش، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۸۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت‌گذاری شده است، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ظفربناب با قیمت ۷۷ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با نرخ ۷۸ هزار و ۸۲۰ تومان معامله می‌شود. همچنین میلگرد ۱۸ ساده A۱ آیین صنعت با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان به فروش می‌رسد.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با نرخ ۸۰ هزار و ۴۵۰ تومان، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با قیمت ۷۵ هزار و ۲۲۹ تومان، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۷۷ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با قیمت ۷۹ هزار و ۱۸۰ تومان معامله می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان با نرخ ۷۷ هزار و ۶۴ تومان و میلگرد ۱۲ ساده A۱ نوین متین با قیمت ۷۶ هزار و ۱۴۷ تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

امروز در بازار مصالح ساختمانی، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با افزایش ۳ هزار تومانی، در کانال ۱۰۰ هزار و ۹۵۰ تومان معامله می‌شود، تیرآهن ۱۴ ظفربناب با قیمت ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با نرخ ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان در بازار عرضه می‌شود.

تیرآهن ۲۰ آریان فولاد با قیمت ۸۶ هزار و ۵۵ تومان به فروش می‌رسد و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با افزایش ۲ هزار تومانی، به ۱۰۲ هزار و ۷۶۰ تومان رسیده است.

همچنین امروز در بازار نهاده‌های ساختمانی؛ تیرآهن ۱۴ فایکو با نرخ ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان معامله می‌شود، تیرآهن ۱۴ کرمانشاه نیز با افزایش ۳ هزار تومانی قیمت، به ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسیده است و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد نیز با قیمت ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان خرید و فروش می‌شود.







