به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رویداد فرهنگی «زاینده‌رود ایران» با هدف پاسداشت جریان زاینده‌رود و تقویت نگاه فرهنگی و اجتماعی به این رودخانه، امروز پنجشنبه دوازدهم شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ضلع جنوبی پل خواجو برگزار می‌شود.

این رویداد به همت دبیرخانه فرهنگی زاینده‌رود و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد و جمعی از علاقه‌مندان فرهنگ، هنر و ادبیات در آن حضور خواهند داشت.

در این برنامه، سعید بیابانکی، شاعر و نویسنده اصفهانی و عباس جلیل‌زاده به بیان مطالب و روایت‌هایی درباره زاینده‌رود خواهند پرداخت و تلاش می‌شود بخشی از پیوند دیرینه این رودخانه با فرهنگ، ادبیات و زندگی مردم اصفهان بازخوانی شود.

زاینده‌رود در طول تاریخ با شکل‌گیری و گسترش اصفهان، باغ‌ها، پل‌های تاریخی، محلات و فضاهای اجتماعی شهر پیوندی عمیق داشته است.

پل خواجو نیز به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادهای تاریخی اصفهان، بستری است که در حافظه جمعی شهروندان با حضور آب، گردهمایی‌های اجتماعی و رویدادهای فرهنگی گره خورده است.

این پل تاریخی یادگار شاه عباس صفوی بر روی زاینده رود بنا شده و یکی از زیباترین پل‌های دنیا به شمار می‌رود که گردشگران با قدم زدن بر روی پل شگفتی‌های نصف جهان را تماشا می‌کنند.

پل خواجو ۱۳۷ متر و عرض آن ۱۲ متر و دو طبقه است.

هر دو طبقه پل قابل عبور و مرور و موزه‌ای از انواع هنر‌های دوره صفوی است که گنجینه‌ای از ناب‌ترین هنر‌های شناخته شده در جهان است.

این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۱۱۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.