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بیش از هزار بسته نوشتافزار به ارزش ۲۵ میلیارد ریال میان دانشآموزان نیازمند زنجانی توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علیرضا حیدری گفت: این بستههای نوشتافزار با مشارکت خیران، مردم، واحدهای تولیدی و دستگاههای دولتی تهیه شده و در میان دانشآموزان نیازمند توزیع خواهد شد.
وی افزود: رزمایش «همکلاسی مهربان» با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند، کاهش نابرابریهای آموزشی و تأمین بخشی از نیازهای آنان در آستانه سال تحصیلی اجرا میشود.
فرمانده سپاه شهرستان زنجان ادامه داد: فرآیند شناسایی و توزیع اقلام با هدف رساندن بستهها به خانوادههای نیازمند، با دقت و رعایت عدالت انجام خواهد شد.
حیدری از مردم و خیران خواست برای مشارکت در این طرح به غرفه کمکهای مردمی «همکلاسی مهربان» در میدان انقلاب شهر زنجان مراجعه کنند.