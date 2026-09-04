به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدصادق ولی‌پور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گفت : این رشته از نیمسال اول ۰۶- ۱۴۰۵ دانشجو می پذیرد و با افزوده شدن این گرایش جدید، دانشگاه سمنان گامی فراتر از ارائه صرف رشته زبان و ادبیات عربی برداشته و بر تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه آموزش این زبان تأکید کرده است.

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان با داشتن ۹ عضو هیأت علمی از سال ۱۳۷۵ در مقطع کارشناسی «زبان و ادبیات عربی»، از سال ۱۳۸۵ در مقطع کارشناسی ارشد «ادبیات عربی» و از سال ۱۳۹۲ در مقاطع کارشناسی ارشد «مترجمی زبان عربی» و دکتری «زبان و ادبیات عربی» دانشجو می‌پذیرد و هم اکنون صد‌ها دانشجوی ایرانی و بین‌الملل در این گروه مشغول به تحصیل هستند.