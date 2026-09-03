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در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، تعداد ۱۱ مورد حکم قلع و قمع موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ و یک مورد حکم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در روستای شیخسرمست شهرستان ارومیه اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، تعداد ۱۱ مورد حکم قلع و قمع موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ و یک مورد حکم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در روستای شیخسرمست شهرستان ارومیه اجرا شد.
در جریان اجرای این احکام، مجموعاً ۱۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.
این اقدامات در راستای اجرای قانون، برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز و حفاظت از ظرفیتهای تولیدی بخش کشاورزی انجام میشود.