در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، تعداد ۱۱ مورد حکم قلع و قمع موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ و یک مورد حکم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستای شیخ‌سرمست شهرستان ارومیه اجرا شد.

اجرای احکام قلع و قمع و آزادسازی اراضی کشاورزی در شهرستان ارومیه

اجرای احکام قلع و قمع و آزادسازی اراضی کشاورزی در شهرستان ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، تعداد ۱۱ مورد حکم قلع و قمع موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ و یک مورد حکم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستای شیخ‌سرمست شهرستان ارومیه اجرا شد.

در جریان اجرای این احکام، مجموعاً ۱۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

این اقدامات در راستای اجرای قانون، برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و حفاظت از ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی انجام می‌شود.