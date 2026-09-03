به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس آخرین داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور در شهرستان شوش با قرار گرفتن روی عدد ۱۵۷ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.

همچنین هندیجان با ۱۴۹، دشت آزادگان با ۱۴۲، اهواز با ۱۲۱ و هویزه ۱۲۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

در همین حال، هوای آبادان، اندیمشک، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شادگان، شوشتر، گتوند، بندر ماهشهر، مسجدسلیمان و ملاثانی در وضعیت قابل قبول گزارش شده است.

داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهند هوای اندیکا، دهدز و هفتکل در وضعیت پاک قرار دارند.