پخش زنده
امروز: -
شرکت تامسون رویترز مالک خبرگزاری بزرگ رویترز میگوید دسترسی غیرمجاز به برخی از فایلهای حساسش را شناسایی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت رسانهای تامسون رویترز، مالک خبرگزاری رویترز، در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد یکی از واحدهایش با حادثه امنیت سایبری در پلتفرم مدیریت پروندههای قضایی C-Track مواجه شده است؛ رخدادی که به گفته شرکت، باعث دسترسی یک فرد یا گروه غیرمجاز به بخشی از فایلهای این سامانه شد.
این حادثه ۳۰ ژوئن (۹ تیر) شناسایی شد و سامانههای قضایی در ۱۱ ایالت آمریکا و جزایر ویرجین آمریکا و کانادا را تحت تأثیر قرار داد. C-Track برای مدیریت دیجیتالی پروندهها و اسناد دادگاهی استفاده میشود.
بعضی از سوابق دادگاهی تحت تأثیر این رخداد قرار گرفتهاند و این فایلها شامل نام افراد و اطلاعات شخصی بودهاند.
تامسون رویترز که برای پاسخگویی درباره این حادثه یک وبسایت اطلاعرسانی راهاندازی کرده، اعلام کرد سیستمهای دادگاهی در ایالتهای آلاباما، پنسیلوانیا، کنتاکی، مونتانا، نوادا، داکوتای شمالی، کارولینای جنوبی، تنسی، اوهایو، نیوهمپشایر و وایومینگ و همچنین جزایر ویرجین آمریکا درگیر این حادثه بودهاند.
رؤسای سه دادگاه انتاریو در کانادا نیز اعلام کردهاند تامسون رویترز فعالیت غیرمجاز را در یکی از محیطهای ابری خود شناسایی کرده و برای متوقفکردن آن اقدام کرده است. به گفته آنها، شرکت با متخصصان مستقل امنیت سایبری همکاری کرده، نیروهای انتظامی را در جریان گذاشته و محیط C-Track را ایمن کرده است.
هنوز مشخص نیست دقیقا چه اطلاعاتی به دست هکرها افتاده است. مقامهای قضایی گفتهاند افرادی که در پروندههای دادگاهی حضور داشتهاند یا نامشان در اسناد قضایی آمده، ممکن است اطلاعات شخصیشان در این رخداد فاش شده باشد.
تامسون رویترز اعلام کرده مشتریان تحت تأثیر را مطلع کرده و این حادثه باعث توقف فعالیت C-Track نشده است. سخنگوی شرکت گفته محصولات و خدمات همچنان فعال هستند و کارشناسان مستقل امنیت سایبری نیز اقدامات اصلاحی انجامشده را بررسی و تأیید کردهاند.