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تیم فوتبال مس شهربابک امروز درشیراز به مصاف فجر سپاسی خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کشور، تیم فوتبال مس شهربابک امروز درشیراز ساعت 19:00به مصاف فجر سپاسی خواهد رفت.
قاسم شهبا سرمربی مس شهربابک در نشست خبری با اشاره به روند رو به رشد تیمش گفت: با تمام بازیکنان آماده دیدار با فجر سپاسی هستیم و هدف ما کسب امتیاز و بازگشت دستپر از شیراز است.
وی اظهار کرد: فجر سپاسی تیمی قابل احترام است که در چهار هفته گذشته شکست نخورده و با کسب شش امتیاز، روند قابل قبولی داشته است.
وی با اشاره به شرایط تیم مس شهربابک افزود: ما نیز در هفتههای اخیر روند صعودی خوبی داشتهایم و تلاش کردهایم روز به روز هماهنگی بیشتری میان بازیکنان ایجاد کنیم.
سرمربی تیم فوتبال مس شهربابک با بیان اینکه دیدار دو تیم میتواند جذاب و باکیفیت باشد، گفت: هر دو تیم برای ارائه یک فوتبال خوب تلاش خواهند کرد و امیدوارم تماشاگران شاهد مسابقهای جذاب باشند.