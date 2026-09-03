به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کشور، تیم فوتبال مس شهربابک امروز درشیراز ساعت 19:00به مصاف فجر سپاسی خواهد رفت.

قاسم شهبا سرمربی مس شهربابک در نشست خبری با اشاره به روند رو به رشد تیمش گفت: با تمام بازیکنان آماده دیدار با فجر سپاسی هستیم و هدف ما کسب امتیاز و بازگشت دست‌پر از شیراز است.

وی اظهار کرد: فجر سپاسی تیمی قابل احترام است که در چهار هفته گذشته شکست نخورده و با کسب شش امتیاز، روند قابل قبولی داشته است.

وی با اشاره به شرایط تیم مس شهربابک افزود: ما نیز در هفته‌های اخیر روند صعودی خوبی داشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم روز به روز هماهنگی بیشتری میان بازیکنان ایجاد کنیم.

سرمربی تیم فوتبال مس شهربابک با بیان اینکه دیدار دو تیم می‌تواند جذاب و باکیفیت باشد، گفت: هر دو تیم برای ارائه یک فوتبال خوب تلاش خواهند کرد و امیدوارم تماشاگران شاهد مسابقه‌ای جذاب باشند.