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چهارمحال و بختیاری، سرزمین آبشارهای خروشان و چشمهساران جوشان زاگرس، با برخورداری از اقلیم بینظیر و مناظر بکر کوهستانی، این روزها در قامت «بام ایران»، به مقصد اول طبیعتگردان و گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است؛ سرزمینی که تلاقی زیباییهای خدادادی و فرهنگ اصیل عشایری، تجربهای متفاوت را برای هر بیننده رقم میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این استان با بهرهگیری از ظرفیتهای خدادادی نظیر تالابها، دشتهای لالههای واژگون و ارتفاعات زاگرس، در حال تدوین نقشه راهی جامع برای تثبیت جایگاه خود به عنوان قطب اصلی گردشگری طبیعی در غرب کشور است.