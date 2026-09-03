اردوی آماده‌سازی تیم ملی تیراندازی در آستانه اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا،در شهر بوداپست مجارستان آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان و تست فشنگ پیش از حضور در بازی‌های آسیایی برگزار می‌شود و تا ۱۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

در بخش تفنگ، هادی غره‌باقی، پوریا نوروزیان، امیرمحمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل‌امیرانی و فاطمه امینی در این اردو حضور دارند.

در رشته تپانچه نیز وحید گل‌خندان، جواد فروغی، رسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری به تمرین خواهند پرداخت.

محمد بیرانوند و مرضیه پرورش‌نیا نیز ملی‌پوشان حاضر در اردوی بخش تراپ هستند.

هدایت تیم تفنگ بر عهده محمد زائر رضایی، تیم تپانچه بر عهده مریم سلطانی و تیم تراپ بر عهده علی افسری است. همچنین امید نجاری و سیده زهرا حسینی تیم سرپرستی را تشکیل می‌دهند.

ملی‌پوشان تیراندازی کشورمان پس از برگزاری این مرحله از تمرینات عازم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا خواهند شد.