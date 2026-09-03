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رخداد گردشگری «دلبر» با محوریت دورهمی دلبرانه و تختفولادگردی امروز در تختفولاد اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تختفولاد شهرداری اصفهان گفت: این برنامه امروز از ساعت ۱۶:۰۰ با حضور عبدالمهدی رجایی، پژوهشگر و اصفهانشناس، در بقعه تاریخی بابارکنالدین برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند در این برنامه فرهنگی و گردشگری حضور پیدا کنند.
ابراهیم عمرانی افزود: تختفولاد یکی از مهمترین پهنههای تاریخی، فرهنگی و مذهبی اصفهان است که ظرفیتهای ارزشمندی برای معرفی تاریخ، فرهنگ، هنر، مشاهیر و هویت این شهر دارد و برنامههایی همچون «دلبر» با هدف معرفی این ظرفیتها و ایجاد تجربهای متفاوت برای شهروندان و علاقهمندان به اصفهانشناسی برگزار میشود.
وی افزود: تختفولاد تنها یک آرامستان تاریخی نیست، بلکه مجموعهای از روایتهای تاریخی، بناهای ارزشمند، آرامگاهها، بقاع متبرکه، کتیبهها، شخصیتهای برجسته و نشانههای فرهنگی اصفهان را در خود جای داده است، به همین دلیل تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت پژوهشگران و اصفهانشناسان، این میراث را به زبان روایت و تجربه گردشگری برای مردم معرفی کنیم.
تخت فولاد اصفهان با نام «وادی السلام ثانی» دومین قبرستان جهان تشیع و آرامگاه بیش از ۲ هزار عالم، فقیه و مجتهد، شاعر، فیلسوف و حکیم بزرگ ایرانی است؛ سالانه دهها هزار گردشگر از این مکان دیدن میکنند.
این مجموعه با مساحت تقریبی ۷۵ هکتار در حاشیه جنوبی رودخانه زاینده رود اصفهان و در انتهای یکی از محورهای تاریخی شمالی–جنوبی شهر واقع شده است.