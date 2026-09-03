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دلایل بمباران جشن عروسی از زبان مردم در تجمعات شبانه

در یکصد و هشتاد و ششمین شب از تجمعات پایتخت مردم ضمن محکومیت اقدام جنایتکارانه آمریکا در حمله به یک جشن عروسی در سیریک هرمزگان، این اقدام را نشانه‌ای از درماندگی آمریکا و رئیس جمهور کودک کش آن عنوان کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۰۹:۵۳
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، شکست آمریکا
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