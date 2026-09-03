پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به افزایش موارد آنفلوآنزا و عفونتهای تنفسی در آستانه فصل پاییز گفت: واکسیناسیون برای گروههای آسیبپذیر بهویژه مادران باردار و افراد با بیماریهای زمینهای هم برای کاهش خطر ابتلا و هم برای «امنسازی» مراکز درمانی اهمیت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، در گفتوگو با برنامه «روی خط خبر» درباره وضعیت آنفلوآنزا و عفونتهای تنفسی اظهار کرد: افراد دارای بیماریهای زمینهای که ممکن است سیستم ایمنی ضعیفتری داشته باشند، در صورت عدم ایمنسازی میتوانند بیشتر در معرض ابتلا قرار بگیرند و حتی بیماری را به دیگران منتقل کنند. به همین دلیل، در همه کشورها معمولاً واکسن آنفلوآنزا برای این گروهها توصیه میشود تا علاوه بر حفاظت از خود افراد، محیط درمانی امنتر شود و بیماران جدید هنگام مراجعه، در معرض ابتلا قرار نگیرند.
وی افزود: با وجود تلاش وزارت بهداشت برای تأمین واکسن، امسال به دلیل شرایط تحریمی و دشواری در ورود و توزیع اقلام مرتبط، تأمین منابع و بهویژه «ورود و توزیع واکسن آنفلوآنزا» و سایر داروها با مشکلات جدی مواجه شده است.
مرادی با ابراز امیدواری گفت این امکان فراهم شود که واکسنها به موقع در اختیار افراد آسیبپذیر قرار گیرد.
مرادی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا تمهیداتی برای رساندن واکسنهای محدود به جامعه هدف وجود دارد یا خیر، توضیح داد: وزارت بهداشت هر سال برآوردی از گروههای آسیبپذیر انجام میدهد و تلاش میکند واکسنها را به شکل رایگان به این گروهها ارائه کند؛ از جمله مادران باردار و افراد دارای بیماری زمینهای. وی همچنین اشاره کرد که در سالهای گذشته بخشی از واکسنها نیز از مسیر بخش خصوصی وارد و در داروخانهها توزیع میشد و در صورت وجود امکان، این روند میتواند ادامه داشته باشد.
این مقام مسئول همچنین درباره وضعیت واکسن کرونا گفت: در دنیا همچنان طبق توصیههای سازمان بهداشت جهانی، تزریق واکسن برای گروههای آسیبپذیر توصیه میشود، زیرا میتواند از بروز اشکال شدید بیماری بکاهد. با این حال، مرادی عنوان کرد که به دلیل تغییرات مداوم ویروس و دشوار شدن همگامسازی واکسن با سویههای جدید، میزان تقاضا برای واکسن کرونا کاهش یافته است.
وی در ادامه افزود: در کشور نیز پیشنهاد شده در صورت امکان، داروخانهها واکسن را وارد کنند تا افراد نگران بهخصوص گروههای آسیبپذیر در صورت دسترسی، بتوانند نسبت به تزریق اقدام کنند.
در بخش پایانی مصاحبه، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر درباره آمادگی شبکه بهداشت کشور برای مقابله با ویروسهای تنفسی گفت: ساختار نظام سلامت کشور از بخش دولتی و واحدهای ارائه خدمت مانند خانههای بهداشت، مراکز جامع سلامت و بیمارستانها تشکیل شده که در شرایط سختی مانند دوره کرونا نیز عملکرد مناسبی داشتهاند. وی همچنین با اشاره به وجود بخش خصوصی و مطبها گفت: از نظر نیروی انسانی، کمبودی جدی برای ارائه خدمت به مردم وجود نخواهد داشت.