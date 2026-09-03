به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طاهر رستمی با اشاره به اجرای موفق و اقدام صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در پایش و غربالگری کارکنان این سازمان در استان‌ها اعلام آمادگی کرد طرح مشابهی در ادارات و به صورت عمومی اجرایی شود تا بیماری‌های غیرواگیر شناسایی و درمان شوند.

وی افزود: شبکه گسترده بهداشت و درمان که در جای جای استان و کشور داریم باید در جهت غربالگری عمومی استفاده شود و صداوسیما فرهنگ سازی کند و با کمک دولت و علوم پزشکی این طرح عمومی شود.