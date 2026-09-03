به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری با تشریح جزئیات نشست هماهنگی آیین گشایش مجموعه آرامگاه شمس تبریزی، افزود: این نشست در سالن نوروزگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد و در آن پیشنهاد شکل‌گیری نوار عرفانی از قونیه تا خوی مطرح شد.

وی افزود: این ایده می‌تواند زمینه‌ساز تعریف یک مسیر فرهنگی و گردشگری فراملی میان ۲ شهر تاریخی قونیه و خوی باشد، مسیری که با تکیه بر میراث فکری و فرهنگی مولانا و شمس تبریزی، ظرفیت توسعه تعاملات فرهنگی و گردشگری میان ایران و ترکیه را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اشاره به پیوند تاریخی و فرهنگی خوی و قونیه ادامه داد: در این نشست بر تقویت روابط فرهنگی میان ۲ شهر و بهره‌گیری از ظرفیت مشترک شمس و مولانا برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و گردشگری ایران و ترکیه تاکید شد.

وی گفت: همچنین ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری آرامگاه شمس تبریزی و نقش این مجموعه در ارتقای جایگاه خوی در نقشه گردشگری فرهنگی و عرفانی کشور نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

صفری افزود: با توجه به جایگاه شمس تبریزی و پیوند فرهنگی خوی با قونیه، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت برای تبدیل خوی به یکی از مقاصد شاخص گردشگری عرفانی کشور تاکید شد.

وی همچنین به ضرورت ایجاد رویکردی تازه در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: در الگوی جدید باید اماکن تاریخی و فرهنگی از فضاهایی صرفاا برای بازدید به کانون‌هایی برای جذب گردشگر، برگزاری رویدادهای فرهنگی و ایجاد جریان مستمر گردشگری تبدیل شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: موضوع سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه گردشگری خوی نیز از دیگر محورهای این نشست بود.

وی افزود: در همین راستا، برگزاری نشست تخصصی سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری به‌عنوان یکی از اولویت‌های پیش‌رو برای توسعه ظرفیت‌های گردشگری خوی مطرح شد.