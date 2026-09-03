به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بهمئی گفت: پیکر این شهید والامقام ساعت ۲۱ امشب پس از استقبال در ورودی شهر لیکک، به محل تجمعات شبانه مردم این شهر جهت وداع منتقل می‌شود.

باقریان افزود: قرار است فردا جمعه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۵ نیز پیکر مطهر شهید موسوی، ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه، از غسالخانه شهر لیکک، به بخش ممبی و زادگاه شهید در روستای تنگ گر منتقل شود.

وی اضافه کرد: مراسم اصلی تشییع و خاکسپاری پیکر شهید سید مالک موسوی‌تبار، عصر روز جمعه ۱۳ شهریور ماه در زادگاهش بخش ممبی برگزار و در روستای تنگ‌گر به خاک سپرده می‌شود.

شهید سید مالک موسوی تبار صبحگاه روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ هنگام مأموریت ردیابی و مقابله با موشک‌های رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در شهر آغاجاری ، در جریان حملات هوایی این رژیم به شهادت رسید.