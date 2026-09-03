به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این طرح که با هدف ارتقای سطح دسترسی شهروندان به خدمات درمانی باکیفیت و تخصصی طراحی شده است، در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع و با برآورد اعتباری بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان عملیاتی می‌شود.

موقوفه حاج سلبعلی عزیز به عنوان مجری طرح با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مشارکت بخش خصوصی، توانسته است مدلی موفق از هم‌افزایی اقتصادی و اجتماعی را برای توسعه سلامت منطقه پیاده‌سازی کند.

همزمان با گرامیداشت هفته وقف و در راستای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی استان، آیین کلنگ‌زنی مجتمع پزشکی-درمانی در شهرستان جم با رویکردی نوین در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موقوفات و مشارکت فعال بخش خصوصی برگزار شد.