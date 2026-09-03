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معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد، بر لزوم تحول دیجیتال در نظام اداری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد در نشست هماندیشی و بررسی «طرح بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی به منظور پیگیری و پایش مستمر مصوبات جلسات» با تاکید بر لزوم تحول دیجیتال در نظام اداری اظهار داشت: استفاده از ظرفیتهای فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی برای پیگیری و پایش دقیق مصوبات، سرعت، شفافیت و دقت در اجرای تصمیمات کلان استان رابه شکل چشمگیری افزایش میدهد.
محمدعلی شاهحسینی در این نشست با اشاره به اهمیت نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاههای اجرایی عنوان کرد: یکی از چالشهای اساسی در نظام اداری، رهگیری زمانبر و سنتی مصوبات جلسات است که با ورود هوش مصنوعی به این عرصه، میتوانیم شاهد تحولی جدی در ارتقای بهرهوری باشیم.
وی با بیان اینکه سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی قادرند روند اجرای وظایف محوله به هر دستگاه را به صورت خودکار رصد کنند، افزود: این فناوری با تحلیل مستمر دادهها و یادآوری بهموقع تکالیف، مانع از انباشت مصوبات اجرا نشده و رسوب تصمیمات راهبردی در سطح استان خواهد شد.
محمدعلی شاهحسینی در ادامه، حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندها را یک الزام قطعی دانست و تصریح کرد: بهرهگیری از هوش مصنوعی در پایش مصوبات، علاوه بر کاهش چشمگیر خطای انسانی، بستری فراهم میکند تا مدیران ارشد در هر لحظه گزارشگیری دقیقی از میزان پیشرفت کارها داشته باشند.