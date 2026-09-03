رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: استان با تولید سالانه ۵۰ هزار تن، جایگاه سوم تولید این محصول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد رضا اصغری با اشاره به آغاز برداشت آلو از باغات استان افزود: عملیات برداشت در ۴ هزار و ۲۶۰ هکتار از باغ‌های بارور استان آغاز شده است.

وی اظهارکرد: تنوع ارقام کشت‌شده، از جمله «قطره‌طلا»، «شابلون»، «سانتاروزا»، «آنجلینا» و ارقام بومی، موجب تولید محصولات باکیفیت و بازارپسند در استان شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، شهرستان ارومیه را قطب اصلی تولید این محصول در استان عنوان کرد و افزود: ارومیه به تنهایی نیمی از تولید آلو در آذربایجان‌غربی را تأمین می‌کند و پس از آن شهرستان‌های میاندوآب، خوی، نقده و شاهین‌دژ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اصغری با اشاره به تفاوت تقویم برداشت بر اساس نوع رقم (از زودرس تا دیررس) خاطرنشان کرد: محصولات تولیدی علاوه بر مصرف تازه‌خوری، نقش مهمی در صنایع تبدیلی همچون تولید لواشک و آلو خشک دارند که این امر ارزش‌افزوده قابل‌توجهی برای باغداران استان به همراه داشته است.