حسن پولادی نماینده کشورمان در وزن منفی ۶۴ کیلوگرم سامبو، در دیدار رده‌بندی مقابل حریفی از فرانسه به برتری رسید و نشان برنز مسابقات جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان را از آن خود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسن پولادی پس از شکست در مرحله نیمه‌نهایی مقابل حریف چینی، با پیروزی در دیدار رده‌بندی به سکوی سوم این رقابت‌ها رسید و یکی از نشان‌های سامبو ایران را به ثبت رساند.

همچنین عباس‌نژاد مقابل نماینده قزاقستان و حمیدرضا سجادی‌فر مقابل حریف آلمانی شکست خوردند و با این نتایج، هر دو نماینده ایران شانس کسب نشان برنز را نیز از دست دادند.

به این ترتیب، رقابت برای سامبوکاران ایران در این اوزان به پایان رسید و فولادی تنها نشان برنز این رشته را کسب کرد.