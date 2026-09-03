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حسن پولادی نماینده کشورمان در وزن منفی ۶۴ کیلوگرم سامبو، در دیدار ردهبندی مقابل حریفی از فرانسه به برتری رسید و نشان برنز مسابقات جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان را از آن خود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسن پولادی پس از شکست در مرحله نیمهنهایی مقابل حریف چینی، با پیروزی در دیدار ردهبندی به سکوی سوم این رقابتها رسید و یکی از نشانهای سامبو ایران را به ثبت رساند.
همچنین عباسنژاد مقابل نماینده قزاقستان و حمیدرضا سجادیفر مقابل حریف آلمانی شکست خوردند و با این نتایج، هر دو نماینده ایران شانس کسب نشان برنز را نیز از دست دادند.
به این ترتیب، رقابت برای سامبوکاران ایران در این اوزان به پایان رسید و فولادی تنها نشان برنز این رشته را کسب کرد.