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مدیرکل بهزیستی خوزستان از آغاز پویش «همه حاضر» با هدف تأمین کیف، نوشتافزار و ملزومات تحصیلی دانشآموزان زیر پوشش این نهاد حمایتی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان با اشاره به آغاز پویش «همه حاضر» از ۱۱ شهریور ماه همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان، اظهار کرد: حمایت از تحصیل دانشآموزان زیر پوشش، صرفاً تأمین چند قلم لوازمالتحریر نیست؛ بلکه اقدامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی، تقویت فرصتهای برابر و سرمایهگذاری برای آینده کودکانی است که بخشی از زندگی آنان با حمایتهای اجتماعی بهزیستی پیوند خورده است.
وی افزود: آغاز سال تحصیلی برای هر خانواده، فصل امید و برنامهریزی برای آینده فرزندان است، اما تأمین هزینههای تحصیل برای برخی خانوادههای تحت پوشش بهزیستی، بهویژه در شرایط اقتصادی موجود، میتواند به یک دغدغه جدی تبدیل شود. از این رو، پویش «همه حاضر» شکل گرفته است تا با همراهی مردم و شرکای اجتماعی، بخشی از این دغدغهها برطرف شود.
مدیرکل بهزیستی خوزستان ادامه داد: این پویش از ۱۱ شهریورماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت و در این مدت، تأمین کیف، نوشتافزار، پوشاک، کفش و سایر ملزومات مورد نیاز دانشآموزان تحت پوشش در دستور کار قرار دارد.
کریمیان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای گسترده اجتماعی استان گفت: تحقق اهداف این پویش بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و از خیرین و نیکوکاران گرفته تا شرکتها و مجموعههای اقتصادی، دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردمنهاد، مؤسسات خیریه، مراکز تحت نظارت بهزیستی و گروههای مردمی، همه میتوانند در این حرکت سهیم باشند.
وی تصریح کرد: رویکرد امروز بهزیستی، تقویت یک زیستبوم مشارکت اجتماعی است؛ یعنی به جای آنکه مسئولیت حمایت از خانوادههای نیازمند تنها بر دوش دولت و دستگاههای حمایتی باشد، ظرفیتهای جامعه را در کنار یکدیگر قرار دهیم. پویش «همه حاضر» نیز نمونهای از همین نگاه است که در آن، هر فرد، سازمان یا مجموعه میتواند سهمی در ساختن آینده یک دانشآموز داشته باشد.
مدیرکل بهزیستی خوزستان با قدردانی از همراهی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در اجرای این پویش گفت: ورود بخش خصوصی و مجموعههای اقتصادی به عرصه مسئولیت اجتماعی، زمانی ارزشمندتر میشود که به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهد و حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین حوزههایی است که میتواند آثار ماندگار و بلندمدتی در زندگی آنان داشته باشد.
کریمیان همچنین با اشاره به اجرای سراسری پویش «همه حاضر» اظهار کرد: این پویش امسال با یاد و نام دانشآموزان شهید میناب نیز پیوند خورده است؛ کودکانی که فرصت ادامه مسیر تحصیل و ساختن آینده خود را از دست دادند. یاد آنان میتواند انگیزهای باشد برای اینکه امروز، در کنار دانشآموزانی بایستیم که برای ساختن آینده خود به حمایت و همراهی جامعه نیاز دارند.
وی خاطرنشان کرد: در خوزستان نیز تلاش ما این است که با مشارکت حداکثری مردم، هیچ دانشآموز تحت پوشش به دلیل ناتوانی خانواده در تأمین ملزومات تحصیلی، سال تحصیلی را با دغدغه و احساس محرومیت آغاز نکند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان از عموم مردم، خیرین و نیکوکاران استان دعوت کرد با پیوستن به پویش «همه حاضر»، در تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان تحت پوشش مشارکت کنند و افزود: هر کیف، هر دفتر و هر مدادی که به دست یک دانشآموز میرسد، در حقیقت بخشی از مسیر امید و توانمندی او را هموار میکند.
وی ادامه داد: کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم میتواند به شکل مستقیم در تأمین لوازم مورد نیاز دانشآموزان هزینه شود و خیرین میتوانند کمکهای غیرنقدی خود را به ادارات بهزیستی شهرستانهای سراسر استان و مراکز تحت نظارت تحویل دهند.
کریمیان در پایان گفت: امیدواریم مردم شریف خوزستان همچون گذشته در این حرکت اجتماعی همراه بهزیستی باشند و با حضور پررنگ خود، پیام روشن «همه حاضر» را به دانشآموزان تحت پوشش برسانند؛ پیامی که معنایش این است: برای ساختن آینده تو، همه ما حاضر هستیم.
خیرین و نیکوکاران برای مشارکت نقدی در این پویش میتوانند از طریق شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۲۷۲۳۲۹۴، شماره حساب ۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹، شماره شبای IR ۰۹۰۱۰۰۰۰۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹، درگاه اینترنتی mosharekat.behzisti.ir و کد دستوری #۲۲۲۵۰*۶۶۵۵* اقدام کنند.
همچنین شمارههای ۰۹۱۶۳۵۱۸۶۵۰ و ۰۹۱۶۳۰۸۴۲۲۸ برای پاسخگویی و راهنمایی خیرین و نیکوکاران در نظر گرفته شده است.