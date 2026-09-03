وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر محسن رضوانی را به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری استان سمنان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ متن این حکم انتصاب به شرح زیر است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری استان سمنان منصوب می‌شوید.

امید است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و توجه به راهبرد‌های اساسی دولت وفاق ملی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری به‌ویژه توسعه پارک، مراکز رشد و حل مشکلات پیش روی واحد‌های فناور و موسسات دانش‌بنیان مستقر ایفا نمایید.

انتظار می‌رود موارد زیر در اولویت‌های کار‌های اجرایی جناب عالی قرار گیرد:

-اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی و تعامل مستمر با معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف

-پیگیری امور مربوط به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و فناوری به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز واحد‌های فناور

- تدوین سازوکار عملیاتی جهت تحقق مرجعیت و دیپلماسی فناوری و نوآوری و رصد فناوری‌های نوظهور

- تلاش در جهت ماموریت‌گرایی پارک و ایجاد قطب‌های فناوری

- تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرتبط ملی و استانی در جهت تامین منابع مالی و جذب اعتبارات مربوطه

- کمک به جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های فناورمحور و زیرساخت‌های مرتبط و شکل‌گیری ظرفیت نوآوری با محوریت بخش خصوصی

- کمک به افزایش تعاملات موثر و هدفمند مراکز علمی و فناوری و تعاملات سازنده با دیگر نهاد‌های اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان

-پیگیری بهره‌برداری از منابع قانونی مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری از جمله مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان با تاکید بر ماده ۱۱ این قانون

توفیق و سربلندی روزافزون جناب عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر محسن رضوانی دارای دکترای مهندسی کامپیوتر و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود با مرتبه دانشیاری است.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به مدیر دفتر بین‌الملل دانشگاه صنعتی شاهرود، رئیس مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی شاهرود، عضو شورای پارک علم و فناوری استان سمنان، عضو شورای پدافند سایبری استان سمنان و مدیرعامل چند شرکت دانش بنیان اشاره کرد.

محسن رضوانی همچنین چاپ بیش از ۵۰ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و زحمات دکتر محسن نظری رئیس سابق پارک علم و فناوری سمنان در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.