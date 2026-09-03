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سرپرست اداره ایمنی و پایش هوشمند حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری از اجرای موفق طرح آموزش و فرهنگسازی ترافیکی ویژه کاربران آسیبپذیر راهها در مدارس حاشیه جادههای این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، وحید باقری گفت: با توجه به لزوم ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیکی و کاهش ریسک سوانح برای دانشآموزان به عنوان کاربران آسیبپذیر جادهها، این طرح با حضور کارشناسان این ادارهکل و نمایندگان آموزش و پرورش در یکی از مدارس حاشیه محورهای مواصلاتی استان برگزار شد.
وی گفت: در این دوره آموزشی، نکات کلیدی و حیاتی در خصوص نحوه صحیح عبور و مرور، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و اصول ایمنی تردد برای عابران پیاده و دوچرخهسواران به دانشآموزان ارائه شد.
باقری با تأکید بر ضرورت آموزش فرهنگ ترافیک از سنین پایه گفت: دانشآموزانی که در مجاورت محورهای مواصلاتی تحصیل میکنند، بیش از سایرین در معرض مخاطرات ترافیکی قرار دارند. از این رو، آشنایی مستمر و هدفمند این قشر با رفتارهای ایمن، نقشی کلیدی در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی در محدوده مدارس خواهد داشت.
سرپرست اداره ایمنی و پایش هوشمند حملونقل استان، بهرهگیری از روشهای تعاملی را از نقاط قوت این برنامه دانست و افزود: علاوه بر ارائه آموزشهای نظری، برگزاری مسابقه با موضوع ایمنی ترافیکی با هدف افزایش مشارکت دانشآموزان و انتقال مؤثر مفاهیم برگزار شد. همچنین در این طرح، تعدادی از دانشآموزان مستعد به عنوان «راهبران مدارس» انتخاب شدند تا به عنوان سفیران ایمنی، مفاهیم و پیامهای ترافیکی را به همسالان خود منتقل کنند.
وی خاطرنشان کرد: به منظور تشویق دانشآموزان و تقویت پیامهای آموزشی، اقلامی شامل کیف، دفترچههای حاوی پیامهای ایمنی و لوازمالتحریر میان دانشآموزان توزیع شد.