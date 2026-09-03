به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد قربان‌پور اظهار کرد: میانگین بلندمدت بارش استان در این بازه ۳۶۰.۴ میلی‌متر بوده و میزان بارش ثبت‌شده امسال ۹۶.۳ میلی‌متر بیشتر از این میانگین است.

وی افزود: بارش تجمعی آذربایجان‌غربی نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته نیز افزایش قابل توجهی داشته و از ۲۷۱.۵ میلی‌متر در سال گذشته به ۴۵۶.۷ میلی‌متر در سال آبی جاری رسیده است؛ به این ترتیب، میزان بارش استان ۱۸۵.۲ میلی‌متر افزایش یافته است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی ادامه داد: بررسی وضعیت ایستگاه‌های استان نشان می‌دهد اشنویه با ۸۱.۹ درصد، پیرانشهر با ۵۹.۸ درصد و سردشت با ۵۱.۲ درصد افزایش نسبت به میانگین بلندمدت، بیشترین رشد بارش را داشته‌اند.

قربان‌پور گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۸۰۳.۷ میلی‌متر بارش در اشنویه، یک‌هزار و ۱۱۹.۲ میلی‌متر در پیرانشهر و یک‌هزار و ۲۷۲.۹ میلی‌متر در سردشت ثبت شده است.

وی افزود: در مقابل، بارش در برخی ایستگاه‌های استان کمتر از میانگین بلندمدت بوده که خوی با ۲۹.۸ درصد کاهش، بیشترین افت را به خود اختصاص داده است. پس از آن چایپاره با ۱۱.۹ درصد، شوط با ۱۱.۵ درصد، ماکو با ۶.۵ درصد و چالدران با ۵.۱ درصد کاهش قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی درباره وضعیت ارومیه نیز اظهار کرد: میزان بارش ثبت‌شده در این ایستگاه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۳۴۲.۱ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۳۲۵.۵ میلی‌متری، ۱۶.۵ میلی‌متر معادل ۵.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.