مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به شتاب‌گیری روند جذب سرمایه علی‌رغم محدودیت‌های اقتصادی، از رشد ۱۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی ثبت‌شده و رسیدن حجم سرمایه‌گذاری مصوب استان به ۲۵۰ میلیون دلار خبر داد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید تقی‌زاده در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی فارس در سال ۱۴۰۵ با محوریت برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶، با اشاره به عملکرد استان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی و شرایط جنگی حاکم بر کشور، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در فارس در دولت چهاردهم شتاب گرفته است.

او افزود: حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در دو سال دولت چهاردهم در استان فارس با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به دولت قبل، تا ابتدای شهریورماه امسال به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این مدت با رشد ۳۹ درصدی، از ۲۳ طرح در دولت قبل به ۳۲ طرح در دولت چهاردهم افزایش یافته است.

تقی‌زاده، با اشاره به میزان سرمایه خارجی ثبت‌شده در استان گفت: طی ۲ سال دولت چهاردهم، ۲۹.۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در فارس ثبت شده که این رقم در دولت قبل ۱۳ میلیون دلار بوده و بیانگر رشد بیش از ۱۲۰ درصدی است.

او با بیان اینکه روند سرمایه‌گذاری خارجی در پنج ماه نخست سال جاری نیز ادامه داشته است، گفت: با وجود محدودیت‌ها و شرایط اضطراری حاکم بر کشور، چندین طرح سرمایه‌گذاری مشترک با مشارکت سرمایه‌گذاران پاکستانی و اماراتی و شرکت‌های استان فارس به تصویب رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: ۲ طرح مهم نیز در حوزه توسعه محصولات هیدروکربنی و تولید برای سرمایه‌گذاری خارجی در حال پیگیری است که با تصویب آنها در هفته‌های آینده، حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در پنج ماه نخست امسال به بیش از ۷۷ میلیون دلار خواهد رسید.

تقی‌زاده همچنین از جذب و ثبت بیش از ۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان سرمایه به استان وارد شده است.

او با اشاره به نقش نمایشگاه شیراز اکسپو در معرفی ظرفیت‌های استان اظهار کرد: فرآیند سرمایه‌گذاری از معرفی فرصت‌ها آغاز می‌شود و تا ثبت نهایی سرمایه ادامه دارد و بخشی از توفیقات استان در جذب سرمایه‌گذار، به ظرفیت‌سازی و زمینه‌سازی انجام‌شده در نمایشگاه سال گذشته بازمی‌گردد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: نمایشگاه صادرات و سرمایه‌گذاری فرصتی ارزشمند برای ظرفیت‌سازی، شتاب‌بخشی و تسهیل جریان ورود سرمایه به استان است و آثار نمایشگاه سال گذشته نیز در روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل مشاهده است.

تقی‌زاده گفت: یکی از محور‌های اصلی کمیته سرمایه‌گذاری نمایشگاه شیراز اکسپو، شناسایی و معرفی فرصت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری متناسب با مزیت‌های استان فارس است.

او افزود: تاکنون ۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری در هفت بخش اقتصادی شامل صنعت و معدن، کشاورزی، آب و برق و انرژی، بهداشت و درمان، گردشگری و عمران و شهرسازی شناسایی شده که ارزش مجموع آنها بیش از ۹ میلیارد یورو است.

تقی‌زاده ادامه داد: این فرصت‌ها همراه با مشوق‌های قانونی سرمایه‌گذاری، به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی در حال تدوین است و در قالب فایل و کتابچه، به صورت شفاف در اختیار صاحبان سرمایه قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، با اشاره به برنامه‌های کمیته سرمایه‌گذاری در زمان برگزاری نمایشگاه اکسپو شیراز گفت: در قالب میز خدمات سرمایه‌گذاری، مشاوره‌های تخصصی و فنی به سرمایه‌گذاران ارائه خواهد شد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، حمایت‌ها، تضمین‌ها، مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی برای آنها تشریح می‌شود.

تقی زاده اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز متناسب با ماموریت‌های خود، ظرفیت‌های موجود در حوزه زیرساخت، آب، برق، انرژی، اقامت و سایر الزامات مورد نیاز برای تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری را معرفی خواهند کرد.

او، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای دعوت از سرمایه‌گذاران گفت: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری سراسر کشور اعلام کرده است که فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه استان‌های مختلف را برای مشارکت در این نمایشگاه دعوت و اطلاع‌رسانی کنند.

تقی‌زاده افزود: همچنین از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران درخواست شده است موضوع برگزاری نمایشگاه به سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی و خارجی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران مقیم کشور‌های حوزه خلیج فارس که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، اطلاع‌رسانی شود.