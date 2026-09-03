رئیس اداره مدیریت ترافیک شهرداری زنجان از هوشمندسازی ۳۰ تقاطع اصلی و پرتردد شهر و فعالیت ۴۰ دوربین ثبت تخلف سرعت در معابر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدرضا مشتاقی در بازدید اعضای کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر زنجان از مرکز مانیتورینگ شهرداری گفت: برای ارتقای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مرکز کنترل ترافیک شهر حدود ۸۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰ دوربین ثبت تخلف سرعت به‌صورت ۲۴ ساعته در معابر زنجان فعال است که ۱۶ دوربین از مجموعه اولیه و ۲۴ دوربین در نقاط حادثه‌خیز و پرتردد نصب شده‌اند.

مشتاقی ادامه داد: ۳۰ تقاطع اصلی و پرتردد زنجان هوشمندسازی شده و سیستم مدیریت چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نیز با استفاده از سامانه و الگوریتم‌های SCATS به‌روزرسانی شده است.

رئیس اداره مدیریت ترافیک شهرداری زنجان گفت: با اجرای این سامانه، زمان‌بندی چراغ‌ها متناسب با حجم لحظه‌ای ترافیک تنظیم و با ایجاد «باند سبز»، زمان توقف خودرو‌ها کاهش یافته و جریان ترافیک در معابر اصلی روان‌تر شده است.