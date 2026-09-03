به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان در بازدید ۴ ساعته رئیس کل دادگستری گلستان از زندان گنبدکاووس؛ با مرخصی ۵۷۰ مددجو، آزادی ۵۳ زندانی و پابند الکترونیکی برای ۱۵۰ مددجو و ایجاد زیرساخت الکترونیک برای ارائه درخواست های زندانیان در زندان گنبدکاووس موافقت شد.

رئیس کل دادگستری گلستان، به همراه هیئتی از دادستان‌های شرق استان و رؤسای دادگستری گنبدکاووس و گالیکش، با حضور در زندان گنبدکاووس، از بخش‌های مختلف این زندان بازدید و با مددجویان دیدار و گفت‌وگو کرد.

محمود اسپانلو، گفت: در این بازدید، درخواست‌ها و پروندهای ۸۶ مددجو به‌صورت موردی بررسی شد.

اسپانلو افزود: همچنین با بررسی شرایط و وضعیت قضایی مددجویان،با مرخصی ۵۷۰ نفر از واجدان شرایط، موافقت شد.

وی گفت: در ادامه بررسی پرونده‌ها، با آزادی ۵۳ نفر از محکومانی که باقیمانده حبس آنان کمتر از چهار ماه بود، موافقت شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: یکی دیگر از محورهای این بازدید، بررسی امکان استفاده از ارفاقات قانونی و پابند الکترونیکی برای مددجویان واجد شرایط بود که در نتیجه این بررسی با بهره‌مندی پابندالکترونیکی ۱۵۰ نفر از مددجویان واجد شرایط، به‌ویژه محکومان جرایم مالی و رد مال که امکان اشتغال به کار دارند، موافقت صورت گرفت.

اسپانلو گفت: استفاده از این ظرفیت قانونی، علاوه بر کمک به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، زمینه اشتغال مددجویان و ایفای تعهدات مالی آنان را نیز فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اهتمام دادگستری استان برای کاهش جمعیت کیفری، گفت: به منظور تسریع در ارسال الکترونیکی درخواست های زندانیان به مقامات قضایی ، مقرر شد یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی زیر ساخت های لازم را در زندان گنبدکاووس برای این امر فراهم کند.

ریس کل دادگستری استان پس از پایش متهمان بازداشتی و تعیین تکلیف نشدن طولانی برخی از آنها، گفت: دادستان‌ها تکلیف دارند شخصا بر قرارهای تامین ِمنجر به بازداشت، نظارت کنند تا با پایش روزانه وضعیت این افراد، در صورت امکان، زمینه آزادی آنان، فراهم شود.

اسپانلو تاکید کرد: پرونده بازداشتی ها در تمام مراحل از دادسرا و دادگاه باید با سرعت، تعیین تکلیف شود.