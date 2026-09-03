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رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمان گفت: وزش باد و گردوخاک همچنان یکی از پدیدههای مهم جوی استان در روزهای آینده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حمیده حبیبی با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشهها و خروجی مدلهای پیشبینی، امروز در اکثر مناطق استان وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پدیده غالب جوی خواهد بود.
وی افزود: با توجه به شرایط جوی موجود، وزش باد در مناطق مختلف استان میتواند موجب خیزش گردوخاک، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا شود و این شرایط در برخی مناطق شدت بیشتری خواهد داشت.
رئیس مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان کرمان با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۶۶ سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، افزایش ابر در سطح استان پیشبینی میشود و احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در ارتفاعات مرکزی، جنوب و جنوبغرب استان دور از انتظار نیست.
حبیبی ادامه داد: این ناپایداریها بیشتر در ارتفاعات استان نمود خواهد داشت و با توجه به ماهیت رگبارهای پراکنده، بارشها میتواند به صورت نقطهای و با شدت متفاوت رخ دهد.