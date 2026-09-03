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خرید امن در فضای مجازی

پلیس فتا به کاربران فضای مجازی هشدار داد مراقب صفحات و کانال‌های فروش محصولات قسطی باشند و پیش از اقدام به خرید، با چند روش اصالت و اعتبار آنها را بسنجند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۰۹:۳۸
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برچسب ها: فروش مجازی ، فروش آنلاین ، خرید آنلاین ، فروشگاه‌های اینترنتی
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