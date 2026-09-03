به گزارش خبرگزای صدا و سیما؛ منصور مجاوری، معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به روند تجهیز مدارس به امکانات هوشمندسازی گفت: باید به سمت مدارس آینده که برآمده از فناوری‌های نوین هستند، حرکت کرد؛ مدارسی که دیگر نقش و نگار امروز را نخواهند داشت؛ نه از نظر روش تدریس، نه از نظر نوع معلم، محتوای آموزشی و حتی نه از نظر کلاس‌هایی که دانش‌آموزان در آنها حضور پیدا می‌کنند؛ تجهیزات آموزشی مورد استفاده آنها با امروز متفاوت خواهد بود.

وی افزود: تعداد زیادی از مدارس و کلاس‌های درس در حال تجهیز هستند و آمار‌ها نیز به صورت مستمر به‌روز می‌شود و افزایش می‌یابد. در این زمینه قدم بزرگی برداشته شده تا حداکثر مدارس کشور به تجهیزات مورد نیاز هوشمندسازی مجهز شوند.

مجاوری با بیان اینکه «دانش‌آموزان امروز و فردای ما، دانش‌آموزان دیروز نیستند»، گفت: شاید دانش‌آموزان امروز دیگر نتوانند با همان محتوای درسی، روش‌های تدریس و کتاب‌های گذشته به خوبی ارتباط برقرار کنند. دانش‌آموزان امروز و فردای ما فراتر از توان و ظرفیت‌های موجود حرکت می‌کنند و باید برای آینده بهتر آنان قدم‌های جدی برداریم.

وی تأکید کرد: باید به سمت مدارس آینده که برآمده از فناوری‌های نوین هستند حرکت کنیم؛ مدارسی که دیگر نقش و نگار امروز را نخواهند داشت؛ نه از نظر روش تدریس، نه از نظر نوع معلم، محتوای آموزشی و حتی نه از نظر کلاس‌هایی که دانش‌آموزان در آنها حضور پیدا می‌کنند؛ تجهیزات آموزشی مورد استفاده آنها با امروز متفاوت خواهد بود.

معاون سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: مدارس آینده برآمده از فناوری‌های نوین هستند و ممکن است حتی در برخی از آنها تجهیزات فیزیکی به شکل امروز دیده نشود. برای مثال، در مدارسی تحت عنوان مدارس متاورس که از مدارس بسیار پیشرفته محسوب می‌شوند، معلم می‌تواند در لحظه به بهترین امکانات و تجهیزات کمک‌آموزشی دسترسی داشته باشد.

مجاوری با اشاره به ظرفیت فناوری برای توسعه عدالت آموزشی گفت: با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان امکان بهره‌مندی دانش‌آموزان در اقصی نقاط کشور، از مناطق محروم و کم‌برخوردار گرفته تا مناطق توسعه‌یافته، از یک روش آموزشی مناسب را فراهم کرد و به این ترتیب عدالت آموزشی را بیش از گذشته محقق کرد. اگر دولت‌ها و مسئولان بتوانند زیرساخت‌های فناوری را برای مدارس فراهم کنند، قطعاً در زمینه مدارس آینده و هوشمندسازی موفق‌تر خواهیم بود و آموزش و پرورش امروز می‌تواند آینده کشور را در سال‌های دورتر تضمین کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور تاکید کرد: هوشمندسازی ابعاد مختلفی دارد؛ از زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت گرفته تا ویدئوپروژکتور، لپ‌تاپ، تلویزیون، توانمندی معلم و روش تدریس. هوشمندسازی فقط یک تلویزیون هوشمند، لپ‌تاپ یا رایانه نیست که مانند ۱۵ سال پیش یک رایانه و ویدئوپروژکتور داخل مدرسه قرار دهیم و بگوییم مدرسه را هوشمند کرده‌ایم، نیست.

وی ادامه داد: در هوشمندسازی باید تمام عناصر و مؤلفه‌های مربوط به آن در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که یک مدرسه به صورت کامل و دقیق هوشمندسازی شده است.

مجاوری با اشاره به مشارکت خیرین و بخش‌های مختلف در تجهیز مدارس اظهار کرد: خوشبختانه با قدم‌های خوبی که جامعه خیرین مدرسه‌ساز، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها برداشته‌اند، در مناطق محروم مدارس بسیار خوبی ایجاد و تجهیز شده است.

وی افزود: این مدارس حتی ممکن است خیلی زودتر از مدارس شهرنشین به برخی فناوری‌ها، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز مجهز شوند. زیرساخت‌های اینترنتی نیز خوشبختانه در اقصی نقاط کشور وضعیت مناسبی پیدا کرده است. هوش مصنوعی و فناوری امروز در گوشی بسیاری از دانش‌آموزان وجود دارد و همین ظرفیت می‌تواند مسیر توسعه عدالت آموزشی را در مناطق محروم و کم‌برخوردار هموارتر کند.