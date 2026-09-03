معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری چهار همایش ملی تخصصی تعاون در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، قم و فارس همزمان با هفته تعاون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید صرفی گفت: برنامه‌های امسال از ۱۳ تا ۱۹ شهریور با رویکرد تخصصی، موضوع‌محور و مبتنی بر «تقسیم کار پهنه‌ای» برگزار می‌شود تا هفته تعاون از یک مناسبت تقویمی به فرصتی برای شبکه‌سازی، توسعه تعاملات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های تخصصی تعاونی‌ها تبدیل شود.

معاون امور تعاون افزود: در تهران، نمایشگاه تخصصی محصولات و خدمات تعاونی‌های حوزه صنعت و حمل‌ونقل در روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه در ایران‌مال برپا می‌شود و همزمان پنل‌های آموزشی و ترویجی و میزهای تخصصی B2B برگزار خواهد شد. همچنین در ۱۴ شهریورماه، همایش ملی تعاونی‌های صنعت و حمل‌ونقل در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور مقامات ملی و استانی برگزار می‌شود و در این مراسم از تعاونی‌های برتر ملی، به‌ویژه در رشته‌های صنعت و حمل‌ونقل، تقدیر خواهد شد. افتتاح طرح بانک زمان نیز از دیگر برنامه‌های این همایش است.

صرفی افزود: در آذربایجان شرقی نیز ۱۵ شهریورماه تبریز میزبان همایش ملی تعاونی‌های مصرف و مرزنشینان خواهد بود و در کنار آن، نمایشگاه تخصصی، پنل‌های آموزشی و ترویجی و نشست‌های B2B برگزار می‌شود. در این برنامه ضمن تقدیر از تعاونی‌های برتر ملی این حوزه و تعاونی‌های برتر استان آذربایجان شرقی، زمینه تبادل تجربه و ایجاد ارتباط میان تعاونی‌ها با فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران فراهم خواهد شد.

معاون امور تعاون با اشاره به برنامه‌های استان قم گفت: از ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه نمایشگاه تخصصی تعاونی‌ها در قم برپا خواهد بود و در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه نیز پنل‌های آموزشی و ترویجی و میزهای B2B برگزار می‌شود. در ادامه، ۱۷ شهریورماه همایش ملی تعاونی‌ها با تمرکز بر تعاونی‌های عمران و مسکن برگزار و از تعاونی‌های برتر ملی و استان قم تقدیر خواهد شد.

وی افزود: در استان فارس نیز ۱۷ شهریورماه نمایشگاه محصولات و خدمات تعاونی‌ها، میزهای B2B و پنل‌های آموزشی و ترویجی برگزار می‌شود و ۱۸ شهریورماه همایش ملی تعاونی‌های حوزه کشاورزی با حضور تعاونی‌های فعال در حوزه‌های دام و طیور، آبزیان، صیادان، باغات، بوستان‌ها، محصولات گیاهی و سایر زیررشته‌های کشاورزی برگزار خواهد شد.

صرفی افزود: در این همایش‌ها، علاوه بر حضور و سخنرانی مقامات ملی و استانی و تقدیر از تعاونی‌های برتر ملی و استانی، زمینه تبادل تجربه و دستاوردها و برقراری ارتباط میان تعاونی‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران فراهم می‌شود. هدف ما این است که این برنامه‌ها به بستری برای ایجاد ارتباطات جدید اقتصادی، انتقال تجربه، شبکه‌سازی و تقویت همکاری میان تعاونی‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای تبدیل شود و حرکت از برنامه‌های صرفاً مناسبتی به سمت برنامه‌های تخصصی و اثرگذار اقتصادی شکل گیرد.

معاون امور تعاون با اشاره به شعارهای هفته تعاون امسال گفت: شعار ملی تعاون در سال جاری «تعاونگران، یاریگران همدیگر» و شعار جهانی تعاون «تعاونی‌ها برای جهانی صلح‌آمیز» تعیین شده است. همچنین با توجه به یکصدمین سال فعالیت و شکل‌گیری جنبش تعاون، شعار محوری برنامه‌های امسال «سده تعاون، صد سال یاریگری» انتخاب شده است.

تحول در ساختار، فرایندها و حکمرانی بخش تعاون

صرفی در ادامه با تشریح برنامه‌های تحولی معاونت امور تعاون افزود: در دوره جدید، ساختارها، فرایندها و وظایف معاونت امور تعاون با اتکا به مطالعات پیشین و ارزیابی‌های تکمیلی بازبینی شده و برنامه تحول معاونت در گام نخست در چهار محور اصلی در حال پیگیری است.

وی افزود: در حوزه تحول حقوقی، تنقیح و تجمیع مقررات پراکنده، تدوین آیین‌نامه جامع قانون بخش تعاون و دستورالعمل جامع بخش تعاون، بازطراحی اساسنامه‌های نمونه، تعیین تکلیف تعاونی‌های منحل‌شده و تسریع در حل مسائل ثبتی و مالکیتی تعاونی‌های مسکن با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال می‌شود تا تعاونی‌ها در سراسر چرخه فعالیت خود از چارچوب مقرراتی منسجم و مسیر حقوقی روشن برخوردار باشند.

معاون امور تعاون گفت: در حوزه تحول دیجیتال و هوشمندسازی نیز آسیب‌شناسی و بازمهندسی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون با هدف ساده‌سازی فرایندها، کاهش تأییدات و رفت‌وبرگشت‌های اداری، ارتقای کیفیت تبادل اطلاعات و حرکت از نظارت فرایندمحور به نظارت هوشمند و مبتنی بر شاخص‌های عملکردی در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در ادامه این مسیر، تحول اقتصادی با تمرکز بر توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی و زنجیره‌ای، ایجاد شبکه کارگزاران و تسهیلگران برای آماده‌سازی طرح‌های تعاونی، تقویت ارتباط و همکاری تعاونی‌ها در زنجیره‌های تولید، تأمین، حمل‌ونقل، توزیع، مصرف و صادرات و تهیه اطلس سرمایه‌گذاری بخش تعاون دنبال خواهد شد.

صرفی افزود: در حوزه حکمرانی اجرایی نیز تفویض مرحله‌ای اختیارات به استان‌ها و شهرستان‌ها متناسب با ظرفیت و سطح ریسک و واگذاری خدمات غیرحاکمیتی، اجرایی و قابل استانداردسازی به کارگزاری‌های تعاون، اتاق‌های تعاون یا دفاتر خدمات الکترونیک دولت پیش‌بینی شده است تا ضمن تمرکز ستاد بر سیاستگذاری، تنظیم استانداردها، نظارت و پایش، زمان ارائه خدمات کاهش و مسئولیت‌ها شفاف‌تر شود.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های تحول‌آفرین معاونت امور تعاون اظهار کرد: استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و ایجنت‌های هوشمند، توسعه تعاونی‌های خدمات تأمین نیاز محله با تمرکز بر تولید انرژی خورشیدی و حرکت به سمت تأمین مالی، شبکه‌سازی و تصمیم‌گیری داده‌محور نیز از برنامه‌های مورد توجه معاونت امور تعاون است.

بهره‌برداری از ۲۴۴ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری ۲۱.۴ همت

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به طرح‌های آماده بهره‌برداری در هفته تعاون گفت: در این ایام ۲۴۴ طرح تعاونی با ارزش سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۱.۴ همت، معادل ۲۱۳ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال در سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسد که با مشارکت مستقیم ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر از اعضای تعاونی‌ها اجرا شده و زمینه ایجاد ۲۸ هزار و ۲۴۶ فرصت شغلی را فراهم کرده است.

صرفی افزود: نکته قابل توجه در تأمین منابع این طرح‌ها، سهم بالای سرمایه اعضای تعاونی‌هاست؛ به‌گونه‌ای که حدود ۱۷.۹ همت، معادل ۸۳ درصد از کل سرمایه‌گذاری از محل سرمایه اعضای تعاونی‌ها تأمین شده و تنها ۱۷ درصد از منابع از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده است.

وی اظهار کرد: از مجموع ۲۴۴ طرح آماده بهره‌برداری، ۱۵۳ طرح معادل ۶۲.۷ درصد در حوزه تولید، ۵۶ طرح معادل ۲۳ درصد در حوزه خدمات، ۳۰ طرح(۵۹۳۹واحد مسکونی) معادل ۱۲.۳ درصد در حوزه مسکن و ۵ طرح معادل ۲ درصد در حوزه توزیع قرار دارند که نشان‌دهنده تمرکز بخش قابل توجهی از طرح‌های قابل بهره‌برداری بر فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا است.