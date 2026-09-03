پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: ۲۹۶ طرح صنعتی در استان بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که برای تکمیل آنها ۸ همت نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی چنانی در نشست بررسی مشکلات واحدهای اقتصادی دزفول در سالن سوم شعبان این شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی با اشاره به اینکه ۲۹۶ طرح صنعتی در استان بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای تکمیل آنها ۸ همت نیاز است، اظهار کرد: بخش عمدهای از این واحدها در شهرستان دزفول واقع شدهاند و در مرحله نصب ماشینآلات هستند.
وی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد برای تکمیل و راهاندازی این واحدها حمایت لازم را داشته باشند.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی خوزستان تصریح کرد: با راهاندازی این واحدها، چهار هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد میشود و بخش عمدهای از مشکل اشتغال منطقه حل خواهد شد.
چنانی اضافه کرد: علاوه بر نیروهای نظامی، حضور مردم در خیابانها و مردان دیپلماسی، فعالان اقتصادی به عنوان رکن چهارم جنگ تلاش زیادی برای حفظ امنیت اقتصادی و امنیت جامعه دارند که باید در چنین شرایطی از آنها حمایت شود.
وی صنعت دزفول را در استان زبانزد خواند و خاطرنشان کرد: جمعیت مشغول به کار در صنایع بزرگ خوزستان ۷۰ درصد و در صنایع کوچک ۳۰ درصد است که این تناسب باید در استان عوض شود.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی خوزستان، هزینه سرانه اشتغال در حوزه صنایع کوچک در خوزستان را در این شرایط تورم، ۳۰ میلیارد ریال و در حوزه صنایع بزرگ بالای ۲۵۰ میلیارد ریال دانست و از اعضای کمیسیون اقتصادی تقاضا میکرد از فعالان اقتصادی این استان حمایت کنند.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ضمن سفر به دزفول از کارخانه قند شهدا، بیمارستان یازهرا (س)، هلدینگ رحمت تجارت، شرکت آبایان پروفیل، شرکت کارتن محمد، شرکت کولرسازی مشرق زمین، کشتارگاه دام و طیور روناش خلیج فارس بازدید کردند و در جریان مشکلات و مسایل اقتصادی این واحدها قرار گرفتند.
۵۳ شهرک و ناحیه صنعتی در خوزستان وجود دارد.