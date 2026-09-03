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رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تا شنبه ۱۴ شهریور خبر داد.
وی افزود: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج ـ چالوس و بالعکس همچنان ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه مازندران گفت: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ شهریور و شنبه ۱۴ شهریور، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت محور کرج ـ چالوس اعمال میشود.
سرهنگ عبادی افزود: روز جمعه ۱۳ شهریور از ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال خواهد شد و از ساعت ۱۵ نیز محدوده پل زنگوله، در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، بهطور کامل مسدود میشود.
وی گفت: از ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۳ شهریور، مسیر مرزنآباد به سمت تهران در مسیر شمال به جنوب یکطرفه خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران افزود: پس از پایان اجرای طرح، از ساعت ۲۴ تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت حدفاصل پل زنگوله تا مرزنآباد برقرار میشود؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان محدودیتها ممکن است زودتر از زمان اعلامشده انجام شود.
عبادی گفت: تردد از جاده قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است.
وی افزود: در روزهایی که محدودیت مسیر جنوب به شمال اعمال میشود، تردد خودروهای عازم چالوس از ساعت اعلامشده در محدوده میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه مازندران درباره محدودیتهای محور هراز گفت: تردد ناوگان تریلر در این محور و بالعکس همچنان ممنوع است.
عبادی افزود: تردد کامیون و کامیونت، بهاستثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۲ و ۱۳ شهریور ممنوع خواهد بود.
وی گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، روزهای جمعه و شنبه ۱۳ و ۱۴ شهریور محدودیت تردد یکطرفه مقطعی در محور هراز، در مسیر رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران افزود: رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جادهها و محدودیتهای ترافیکی اطلاع پیدا کنند و ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با مأموران پلیس راه همکاری داشته باشند.