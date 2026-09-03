نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از تصویب احداث محور مستقیم ایلخچی–شبستر خبر داد مسیری که با کاهش قابل توجه فاصله می‌تواند مطالبه دیرینه مردم منطقه را پس از سال‌ها پیگیری وارد مرحله اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا صدیقی از تصویب احداث محور ارتباطی مستقیم ایلخچی–شبستر خبر داد و اظهار کرد: در پی پیگیری‌های مستمر برای تحقق مطالبه دیرینه مردم ایلخچی و شبستر، جلسه کارگروه ارزیابی و تصویب طرح توجیهی محور ارتباطی ایلخچی–شبستر با حضور وی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار و احداث این محور به تصویب رسید.

وی افزود: این محور حدود ۳۰ کیلومتر طول خواهد داشت و با ایجاد ارتباط مستقیم میان ایلخچی و شبستر مسیر دسترسی مردم را به شکل قابل توجهی کوتاه می‌کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر مسیر ارتباطی ایلخچی به شبستر از طریق تبریز و صوفیان حدود ۹۰ کیلومتر است در حالی که با احداث محور مستقیم این فاصله به حدود یک‌سوم کاهش خواهد یافت.



صدیقی با اشاره به آثار اجرای این طرح گفت: احداث محور مستقیم ایلخچی–شبستر علاوه بر کاهش فاصله و زمان سفر، می‌تواند در کاهش بار ترافیکی مسیر‌های موجود، ارتقای سطح خدمت و ایمنی تردد و تسهیل ارتباط میان مناطق شهری و روستایی منطقه نقش موثری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این محور به دلیل قرار گرفتن در یکی از مسیر‌های مهم ارتباطی منطقه، ظرفیت مناسبی برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و افزایش دسترسی مردم منطقه ایجاد خواهد کرد.



نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اجرای این طرح نیز گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در کارگروه، عملیات زیرسازی مسیر با مشارکت خیرین انجام خواهد شد و روسازی آن بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد بود.

صدیقی گفت: با تصویب این طرح، یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه که سال‌ها مورد پیگیری قرار گرفته است، وارد مرحله جدیدی شده و امیدواریم با همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خیرین، عملیات اجرایی آن در سریعترین زمان ممکن آغاز شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این محور گامی موثر در جهت تسهیل تردد مردم، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی شهرستان‌های ایلخچی و شبستر برداشته شود.