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پرونده چهل ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه مازندران در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل چهارشنبه شب با معرفی نفرات برتر در بخشهای مختلف بسته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در چهل و نهمین دوره این مسابقات حدود ۲۱۰ نفر در دو بخش برادران و خواهران در رشتههای مختلف قرآنی طی دو روز در شبستان و مرکز فرهنگی افق آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) با یکدیگر و برگزیدگان رشتههای مختلف پس از ارزیابی و داوری، معرفی شدند.
نفرات برتر بخش برادران بالای ۱۸ سال
حفظ ۱۰ جزء:
۱. مصطفی فتنگنجی ـ بابل
۲. محمدصادق رضوانی ـ بهشهر
حفظ ۲۰ جزء:
۱. سید قاسم سیدیان ـ بابلسر
۲. سهیل رجبی زرگرآبادی ـ بهشهر
۳. محمدامین تیرانداز ـ بهشهر
حفظ کل:
۱. امیرحسین زرگری ـ نکا
۲. محمدرضا رضایی ـ ساری
۳. علیرضا اسدی ـ آمل
ترتیل:
۱. سید رضا چاووشیان ـ ساری
۲. سعید ترکمان دهنوی ـ قائمشهر
۳. محمدرضا انتظاریان ـ جویبار
اذان:
۱. عباس صالحی ـ آمل
۲. عادل تقیپور ـ محمودآباد
۳. علیرضا فرهادی ـ آمل
دعاخوانی:
۱. سید حامد برهانی ـ بابل
۲. حمیدرضا محمدی ـ بهشهر
۳. حمیدرضا نجفی ـ نوشهر
قرائت:
۱. مصطفی قاسمی ـ جویبار
۲. سیدمحمد طاهایی ـ آمل
۳. محمدمهدی طالبی ـ ساری
۴. مهدی شالیکاری ـ بابلسر
نفرات برتر بخش برادران زیر ۱۸ سال
حفظ ۱۰ جزء:
۱. صدرا شالیکار ـ قائمشهر
۲. محمدمهدی هدایتی ـ بابلسر
۳. محمدحسین روستا ـ بابل
حفظ ۲۰ جزء:
۱. سیدعطاالله بابابی ـ بابلسر
۲. طاها محمدی ـ ساری
حفظ کل:
۱. یاسین سفیداللهپور ـ آمل
۲. احمدعلی اسماعیلی ـ نکا
۳. رضا خداکرمی ـ محمودآباد
قرائت:
۱. محسن زاهدی ـ ساری
۲. امیرحسین میانرودیان ـ ساری
۳. محمدمهدی قربانی ـ قائمشهر
نفرات برتر بخش خواهران بالای ۱۸ سال
قرائت:
۱. معصومه ابدی ـ بابل
۲. زهرا علینژاد ـ بابل
۳. سامره حیدری ـ بابلسر
حفظ ۱۰ جزء:
۱. ربابه فغانی ـ نکا
۲. زینب سبزیپور ـ ساری
۳. زینب ملک محمودی ـ بهشهر
حفظ ۲۰ جزء:
۱. فائزه علیزاده ـ آمل
۲. فاطمه غلامی کناری ـ بابل
۳. فائزه زندهدل ـ نکا
حفظ کل:
۱. فاطمه نظری ـ بهشهر
۲. محدثه زلیکانی ـ ساری
۳. رقیه رضایی ـ ساری
ترتیل:
۱. عاطفه صبوری ـ بابلسر
۲. فاطمه چالی ملکشاه ـ بابل
۳. سیده صفیه بزرگی ـ ساری
دعاخوانی:
۱. سمیه ذوالفقاری ـ فریدونکنار
۲. فاطمه رجبی ـ بهشهر
۳. اکرمسادات نورانی ـ گلوگاه
نفرات برتر بخش خواهران زیر ۱۸ سال
حفظ ۱۰ جزء:
۱. مطهره کیانی ـ نوشهر
۲. زهرا اسکندری ـ بهشهر
حفظ ۲۰ جزء:
۱. سیده زهرا جلالی ـ بهشهر
۲. هلنا وهابزاده ـ بابل
حفظ کل:
۱. فاطمه شیخبهایی ـ ساری
۲. سیده زهرا جلالی ـ بهشهر
۳. فاطمه ایومن ـ بهشهر
قرائت:
۱. محدثه کاظمی ـ بابلسر
۲. سیده کیمیا کیانپور ـ بابل
برترینهای مرحله استانی چهلونهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف مازندران به مرحله کشوری این مسابقات خواهند شد.