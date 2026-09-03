پرونده چهل ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه مازندران در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل چهارشنبه شب با معرفی نفرات برتر در بخش‌های مختلف بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در چهل و نهمین دوره این مسابقات حدود ۲۱۰ نفر در دو بخش برادران و خواهران در رشته‌های مختلف قرآنی طی دو روز در شبستان و مرکز فرهنگی افق آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) با یکدیگر و برگزیدگان رشته‌های مختلف پس از ارزیابی و داوری، معرفی شدند.



نفرات برتر بخش برادران بالای ۱۸ سال

حفظ ۱۰ جزء:

۱. مصطفی فتن‌گنجی ـ بابل

۲. محمدصادق رضوانی ـ بهشهر

حفظ ۲۰ جزء:

۱. سید قاسم سیدیان ـ بابلسر

۲. سهیل رجبی زرگرآبادی ـ بهشهر

۳. محمدامین تیرانداز ـ بهشهر

حفظ کل:

۱. امیرحسین زرگری ـ نکا

۲. محمدرضا رضایی ـ ساری

۳. علی‌رضا اسدی ـ آمل

ترتیل:

۱. سید رضا چاووشیان ـ ساری

۲. سعید ترکمان دهنوی ـ قائم‌شهر

۳. محمدرضا انتظاریان ـ جویبار

اذان:

۱. عباس صالحی ـ آمل

۲. عادل تقی‌پور ـ محمودآباد

۳. علیرضا فرهادی ـ آمل

دعاخوانی:

۱. سید حامد برهانی ـ بابل

۲. حمیدرضا محمدی ـ بهشهر

۳. حمیدرضا نجفی ـ نوشهر

قرائت:

۱. مصطفی قاسمی ـ جویبار

۲. سیدمحمد طا‌هایی ـ آمل

۳. محمدمهدی طالبی ـ ساری

۴. مهدی شالیکاری ـ بابلسر

نفرات برتر بخش برادران زیر ۱۸ سال

حفظ ۱۰ جزء:

۱. صدرا شالیکار ـ قائم‌شهر

۲. محمدمهدی هدایتی ـ بابلسر

۳. محمدحسین روستا ـ بابل

حفظ ۲۰ جزء:

۱. سیدعطاالله بابابی ـ بابلسر

۲. طا‌ها محمدی ـ ساری

حفظ کل:

۱. یاسین سفیدالله‌پور ـ آمل

۲. احمدعلی اسماعیلی ـ نکا

۳. رضا خداکرمی ـ محمودآباد

قرائت:

۱. محسن زاهدی ـ ساری

۲. امیرحسین میانرودیان ـ ساری

۳. محمدمهدی قربانی ـ قائم‌شهر

نفرات برتر بخش خواهران بالای ۱۸ سال

قرائت:

۱. معصومه ابدی ـ بابل

۲. زهرا علی‌نژاد ـ بابل

۳. سامره حیدری ـ بابلسر

حفظ ۱۰ جزء:

۱. ربابه فغانی ـ نکا

۲. زینب سبزی‌پور ـ ساری

۳. زینب ملک محمودی ـ بهشهر

حفظ ۲۰ جزء:

۱. فائزه علیزاده ـ آمل

۲. فاطمه غلامی کناری ـ بابل

۳. فائزه زنده‌دل ـ نکا

حفظ کل:

۱. فاطمه نظری ـ بهشهر

۲. محدثه زلیکانی ـ ساری

۳. رقیه رضایی ـ ساری

ترتیل:

۱. عاطفه صبوری ـ بابلسر

۲. فاطمه چالی ملک‌شاه ـ بابل

۳. سیده صفیه بزرگی ـ ساری

دعاخوانی:

۱. سمیه ذوالفقاری ـ فریدونکنار

۲. فاطمه رجبی ـ بهشهر

۳. اکرم‌سادات نورانی ـ گلوگاه

نفرات برتر بخش خواهران زیر ۱۸ سال

حفظ ۱۰ جزء:

۱. مطهره کیانی ـ نوشهر

۲. زهرا اسکندری ـ بهشهر

حفظ ۲۰ جزء:

۱. سیده زهرا جلالی ـ بهشهر

۲. هلنا وهاب‌زاده ـ بابل

حفظ کل:

۱. فاطمه شیخ‌بهایی ـ ساری

۲. سیده زهرا جلالی ـ بهشهر

۳. فاطمه ایومن ـ بهشهر

قرائت:

۱. محدثه کاظمی ـ بابلسر

۲. سیده کیمیا کیان‌پور ـ بابل

برترین‌های مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف مازندران به مرحله کشوری این مسابقات خواهند شد.