به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدحسین غلامزاده فرماندار شهرستان اشکذر در جلسه قرارگاه امام علی (ع) شهرستان با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با حوادث و شرایط بحرانی، بر تقویت هماهنگی، انسجام و سرعت عمل مجموعه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکار‌های مدیریت بحران، اظهار داشت: مدیریت موفق بحران نیازمند آمادگی، تقسیم دقیق وظایف و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌هاست؛ باید با شناسایی ظرفیت‌ها، ارتقای توان عملیاتی و برگزاری تمرین‌ها و رزمایش‌های مشترک، آمادگی مجموعه‌ها را به‌گونه‌ای افزایش دهیم که در مواقع اضطراری پاسخ مؤثر به نیاز‌های مردم انجام شود.

در این جلسه بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، خدماتی و امدادی، شناسایی ظرفیت‌های موجود و تقویت آمادگی عملیاتی ادارات شهرستان تأکید شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا شرایط بحرانی، خدمات‌رسانی به مردم با سرعت، دقت و هماهنگی بیشتری انجام شود.