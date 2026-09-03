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قرارگاه امام علی (ع) شهرستان اشکذر با محوریت تقویت مدیریت بحران و آمادگی دستگاههای خدماترسان تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدحسین غلامزاده فرماندار شهرستان اشکذر در جلسه قرارگاه امام علی (ع) شهرستان با تأکید بر ضرورت آمادگی همهجانبه دستگاههای اجرایی در مواجهه با حوادث و شرایط بحرانی، بر تقویت هماهنگی، انسجام و سرعت عمل مجموعههای خدماترسان تأکید کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای مدیریت بحران، اظهار داشت: مدیریت موفق بحران نیازمند آمادگی، تقسیم دقیق وظایف و هماهنگی مستمر میان دستگاههاست؛ باید با شناسایی ظرفیتها، ارتقای توان عملیاتی و برگزاری تمرینها و رزمایشهای مشترک، آمادگی مجموعهها را بهگونهای افزایش دهیم که در مواقع اضطراری پاسخ مؤثر به نیازهای مردم انجام شود.
در این جلسه بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی، خدماتی و امدادی، شناسایی ظرفیتهای موجود و تقویت آمادگی عملیاتی ادارات شهرستان تأکید شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا شرایط بحرانی، خدماترسانی به مردم با سرعت، دقت و هماهنگی بیشتری انجام شود.