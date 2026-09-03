به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه شورای مدیران این نهاد، با اعلام آغاز این پویش اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای مشارکت مردم نیکوکار و خیران در تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند و کمک به فراهم شدن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی آنان است.

علی‌اصغر قلی‌پور افزود: ۲۹ هزار دانش‌آموز نیازمند در استان کهگیلویه و بویراحمد تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که تأمین نوشت افزار، پوشاک، کیف و کفش و سایر نیاز‌های تحصیلی آنان نیازمند همراهی خیران و مردم نیکوکار است.

وی ادامه داد: به منظور تسهیل مشارکت مردم در جشن عاطفه‌ها، ۳۰۰ پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سطح استان آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند.

قلی‌پور با دعوت از مردم، خیران و نیکوکاران برای مشارکت در این پویش خاطرنشان کرد: نیکوکاران و مردم نوع‌دوست استان می‌توانند از طریق کد دستوری #۱*۰۷۴*۸۸۷۷* و همچنین شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۹۸۸۷۰۶۵۵۱ در این امر خیر مشارکت کنند.