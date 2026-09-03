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مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استان اصفهان از تدوین طرح و آمادهسازی ابر طرح زیستبوم هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امید شریفی در شانزدهمین قرارگاه جنگ اقتصادی و میز اقتصادی استان با تشریح جزئیات این ابر طرح فناوری گفت: این طرح ملی با محوریت ساخت ایستگاه دریافت و پردازش دادههای ماهوارهای، قطب داده، مزرعه پردازشی (GPU Farm) و پارک فناوری در فولادشهر و مبارکه، با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیون دلاری و پیشبینی اشتغالزایی مستقیم برای ۳ هزار نخبه وارد مرحله عملیاتی میشود.
وی افزود: مطالعات امکانسنجی و فنی طرح با همکاری متخصصان به پایان رسیده و تمام زیرساختها، جانماییها و ابعاد اجرایی آن به صورت دقیق تدوین شده است.
شریفی با اشاره به ساختار سهگانه این زیستبوم در فولادشهر افزود: این مجموعه فناوری شامل ۳ بخش اصلی پارک فناوری، قطب داده و مزرعه پردازشی است و ظرفیت کلیدی آن ایجاد ایستگاه زمین دریافت، پردازش، ذخیرهسازی ابری و ارائه خدمات دادههای فضایی و ماهوارهای است که نقش بسزایی در ارتقای توان حاکمیتی، توسعه پژوهشهای پیشرفته و ارائه خدمات هوشمند به بخشهایی نظیر کشاورزی سرزمینی خواهد داشت.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استان اصفهان در خصوص جانمایی مکانمحور و استفاده از ظرفیتهای مسکوت استان افزود: در شهرستان مبارکه و در جوار شهرک صنعتی، سایتی به مساحت ۵۳ هزار مترمربع متعلق به وزارت ارتباطات با قدمت ۱۷ ساله وجود دارد که دارای تاسیسات اما بدون استفاده است.
وی گفت:طبق برنامه پیشبینیشده، با انتقال مالکیت و الحاق این اراضی بلااستفاده به شهرک صنعتی مبارکه، علاوه بر تامین زمین برای توسعه صنایع، منابع حاصل از مولدسازی آن به صورت مستقیم صرف احداث مرکزیت فناوری و ایستگاه پردازش دادهها در فولادشهر خواهد شد .
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استان اصفهان دسترسی به زیرساختهای آماده فیبر نوری، نبود مشکلات تخصیص زمین و تامین پایدار انرژی را از مزایای اصلی این منطقه دانست و گفت: زنجیره عملیاتی این مرکز شامل دریافت اطلاعات فضایی، ذخیرهسازی، پردازش سنگین و ارائه خدمات تجاری و کاربردی به دستگاههای اجرایی است.
شریفی درباره نحوه تامین مالی این طرح ۱۰۰ میلیون دلاری گفت: منابع مالی این طرح از طریق مولدسازی اراضی و داراییها، تسهیلات صندوق توسعه، آورده استانی و مشارکت فعال بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها تامین میشود که با صدور مجوزهای نهایی، جدول زمانبندی اجرای پروژه بلافاصله آغاز خواهد شد تا اصفهان به قطب اصلی فناوریهای نوظهور و اقتصاد دانشبنیان کشور تبدیل شود.