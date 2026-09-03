پخش زنده
امروز: -
برای آسمان چهارمحال و بختیاری تقویت ناپایداری، وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از امروز تا اوایل هفته آینده آسمانی صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات بخصوص روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده وزش باد به نسبت شدید تا شدید و احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی میشود.
هم چنین برای پنجشنبه وجمعه شرایط برای انتقال غبار به استان و کاهش کیفیت هوا مهیا است. در این مدت روند کاهش نسبی دمای کمینه خصوصا برای دو روز آینده پیش بینی میشود.